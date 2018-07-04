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"Професіоналізм і злагодженість": в мережі показали вражаюче тренування українських танкістів (фото)

STYLERLIFE        04.07.2018 - 16:23
Фото: Тренування військових (facebook.com/1ogtb)
Фото: Тренування військових (facebook.com/1ogtb)

Військові провели навчання на території Чернігівської області

Українські бійці 1-ї окремої танкової Сіверської бригади 3-ї окремої танкової бригади ЗСУ провели тренування маневрів і бойової злагодженості. Вражаючі фото були опубліковані прес-службою бригади в Facebook.

 

Фото: Тренування військових (facebook.com/1ogtb)

"Запорукою виконання бойових завдань є злагодженість підрозділів, професіоналізм наших офіцерів, сержантів і солдат, які беруть безпосередню участь в бойових діях і мають неоціненний бойовий досвід", - сказано в повідомленні.

 

Фото: Тренування військових (facebook.com/1ogtb)

Командування відзначило, що з поставленими завданнями всі екіпажі впоралися блискуче.

Вчення "Північна фортеця – 2018" проводилися на території Чернігівської області. Військові тренувалися преодолять водні перешкоди, як в надводному, так і в підводному положенні.

Скріншот поста (facebook.com/1ogtb)

До речі, Яна Зінкевич кличе українців на військову підготовку.

Навчання триватиме сім днів. Воно коштує 1500 грн. У вартість входить харчування, навчальне обладнання та інструменти. Після закінчення учасникам видадуть сертифікат про успішне проходження військової підготовки. З собою потрібно мати змінне форму і взуття, рушник, зошит з ручкою, предмети гігієни, спальник і рукавиці.

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Теги: военные, ВСУ
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