"В выигрыше останется каждый": Яна Зинкевич зовет украинцев на военную подготовку

Учения начнутся в июле
Украинский доброволец-медик, командир Медицинского батальона "Госпитальеры" Яна Зинкевич обратилась к украинцам с призывом пройти военную подготовку. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Фото: Воення подготовка (facebook.com/yana.hospitallers)
Волонтер отметила, что осталось несколько мест на июльские учения.
"Наши инструкторы с фронтовым опытом, как всегда, готовят множество "сюрпризов", в выигрыше останется каждый курсант. Возможно, тебе и не придется спасти чью-то жизнь, но ты знаешь, что в любой момент ты будешь готов это сделать! Быть уверенным в себе – круто!" – написала она.
Фото: Воення подготовка (facebook.com/yana.hospitallers)
Обучение длиться семь дней. Оно стоит 1500 грн. В стоимость включено питание, учебное оборудование и инструменты. После окончания участникам выдадут сертификат об успешном прохождении военной подготовки. С собой нужно иметь сменную форму и обувь, полотенце, тетрадь с ручкой, предметы гигиены, спальник и рукавицы.
Скриншот поста (facebook.com/yana.hospitallers)
"Обучение – это учебный курс, физические тренировки, реалистичные симуляции и финальный экзамен", - добавила волонтер.
Скриншот поста (facebook.com/yana.hospitallers)
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