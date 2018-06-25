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"У наших бойцов другие развлечения": в сети показали досуг украинских военных (видео)

STYLERLIFE        25.06.2018 - 19:01
Фото: УНИАН
Фото: УНИАН

Бойцы нашли, чем занять свое свободное время

Когда украинские бойцы не заняты защитой территории от боевиков на Донбассе, они играют в бильярд. Об этом рассказали на странице благотворительного фонда "Повернися живим" в Facebook.

"В разгаре чемпионат мира по футболу, который проводит страна-террорист. Полмира с восхищением наблюдает за баталиями на зеленых полях с трибун и экранов, потому что ни украинское, ни сирийское горе им особо не болит", - сказано в подписи к видео.

Видео: Досуг украинских бойцов (facebook.com/backandalive)

"У наших бойцов другие развлечения ― с коварным врагом. Поганяв шары в направлении боевиков, они отдыхают, гоняя их по зеленому сукну бильярдного стола в разбитом актовом зале на передовой, смазывая конец кия мелом прямо с потолка. Бильярд ― один из самых аристократических видов спорта", ― добавили в фонде.

Скриншот поста (facebook.com/backandalive)

Ранее украинские полярники показали, как празднуют Мидвинтер.

Ученые провели "крещение" новичков в ледяной воде и спортивные соревнования по 10 видам спорта: шахматы, бильярд, футбол, биатлон, перетягивание канатов и тому подобное.

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Теги: военные, ООС
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