Украинские полярники показали, как празднуют Мидвинтер (фото, видео)

Исследователи Антарктиды со всего мира отметили один из важнейших праздников полярников

На антарктической станции "Академик Вернадский" украинские полярники отметили один из важнейших праздников полярников - Мидвинтер или "середину зимы".

Ученые провели "крещение" новичков в ледяной воде и спортивные соревнования по 10 видам спорта: шахматы, бильярд, футбол, биатлон, перетягивание канатов и тому подобное.

Мидвинтер на станции "Академик Вернадский" (фото: mon.gov.ua)

Мидвинтер на станции "Академик Вернадский" (фото: mon.gov.ua)

По словам полярников, проведению спортивных поединков на улице способствует даже природа - впервые за несколько недель прекратился сильный шквальный ветер.

Отметим, что Мидвинтер празднуют уже более 100 лет. Традиционно отмечают этот праздник и участники украинских экспедиций. Так, на станции "Академик Вернадский" обязательным элементом празднования стало "крещение" в ледяной воде, после которого каждый новичок получает право называться настоящим полярником.

Мидвинтер на станции "Академик Вернадский" (фото: mon.gov.ua)

Мидвинтер на станции "Академик Вернадский" (фото: mon.gov.ua)

Одной из главных традиций этого дня есть и обмен приветствиями. Полярники из разных стран поздравляют друг друга с "серединой зимы", желают успешных исследований и легкого пути домой.

В последние годы украинские зимовщики обязательно присылают на "большую землю" групповое приветственное фото с государственными символами, надписями, тематическими рисунками.

Мидвинтер (видео: YouTube/МОН УКРАЇНИ)

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