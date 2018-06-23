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Украинские полярники показали, как празднуют Мидвинтер (фото, видео)

STYLERLIFE        23.06.2018 - 05:05
Мидвинтер на станции "Академик Вернадский" (фото: mon.gov.ua)
Мидвинтер на станции "Академик Вернадский" (фото: mon.gov.ua)

Исследователи Антарктиды со всего мира отметили один из важнейших праздников полярников

На антарктической станции "Академик Вернадский" украинские полярники отметили один из важнейших праздников полярников - Мидвинтер или "середину зимы".

Ученые провели "крещение" новичков в ледяной воде и спортивные соревнования по 10 видам спорта: шахматы, бильярд, футбол, биатлон, перетягивание канатов и тому подобное.

Мидвинтер на станции "Академик Вернадский" (фото: mon.gov.ua)

Мидвинтер на станции "Академик Вернадский" (фото: mon.gov.ua)

По словам полярников, проведению спортивных поединков на улице способствует даже природа - впервые за несколько недель прекратился сильный шквальный ветер.

Отметим, что Мидвинтер празднуют уже более 100 лет. Традиционно отмечают этот праздник и участники украинских экспедиций. Так, на станции "Академик Вернадский" обязательным элементом празднования стало "крещение" в ледяной воде, после которого каждый новичок получает право называться настоящим полярником.

Мидвинтер на станции "Академик Вернадский" (фото: mon.gov.ua)

Мидвинтер на станции "Академик Вернадский" (фото: mon.gov.ua)

Одной из главных традиций этого дня есть и обмен приветствиями. Полярники из разных стран поздравляют друг друга с "серединой зимы", желают успешных исследований и легкого пути домой.

В последние годы украинские зимовщики обязательно присылают на "большую землю" групповое приветственное фото с государственными символами, надписями, тематическими рисунками.

Мидвинтер (видео: YouTube/МОН УКРАЇНИ)

Ранее в сети рассказали о спасении украинского ученого в Антарктиде.

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Теги: Антарктида
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