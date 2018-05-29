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В сети рассказали о спасении украинского ученого в Антарктиде (фото)

STYLERLIFE        29.05.2018 - 17:10
Фото: facebook.com/evgen.dykyj
Фото: facebook.com/evgen.dykyj

Ученого отправят в Украину

В Антарктиде прошла успешная спасательная операция, в ходе которой был госпитализирован украинский полярник, биолог 23-й Украинской Антарктической Экспедиции Николай Весельский, у которого внезапно воспалился аппендикс. Об инциденте рассказал глава НАНЦ Евгений Дикий на своей станице в соцсети Facebook.

Он отметил, что даже самые банальные усложнения со здоровьем в Антарктиде представляют смертельную опасность.

"Вчера успешно завершилась спасательная операция - нашего коллегу Николая Весельского, биолога 23-й Украинской Антарктической Экспедиции, успешно доставили со станции "Академик Вернадский" в больницу в чилийском городе Пунта-Аренас. Предыдущие несколько дней добавили волнения - была и героическая попытка нашего доктора оперировать больного самостоятельно на станции, и обнаружены осложнения, и проверка, насколько действенной является международная система аварийно-спасательных операций в Антарктике…" – рассказал Дикий.

"Все сработало как часы: сначала за нашим полярником со станции "Палмер" сквозь лед пробился американский ледокол "Лоренс М. Голд", уже вместе наш и американский врачи оказали на борту дополнительное лечение, пока сутки (да, такие там расстоянии ...) транспортировали пациента в ближайший аэропорт - на остров Кинг-Джордж, на чилийской станции "Фрей", - сообщил он.

Фото: Ученый (facebook.com/evgen.dykyj)

Позже с помощью украинских дипломатов полярника отправили на континент на чилийском военном самолете.

Фото: facebook.com/evgen.dykyj

"Сейчас наш Николай не только под надежной больничной наблюдением в хорошей больнице, но также в сопровождении нашего земляка - украинского врача из Буэнос-Айреса, который обеспечивает все местные формальности, снимает языковой вопрос и будет сопровождать пациента в Украину", - добавил Дикий.

Скриншот поста (facebook.com/evgen.dykyj)

Ранее сообщалось о смерти выдающегося украинского ученого.

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Теги: ученые, украинец, Антарктида
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