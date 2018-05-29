У мережі розповіли про порятунок українського вченого в Антарктиді (фото)

Вченого відправлять в Україну

В Антарктиді пройшла успішна рятувальна операція, в ході якої був госпіталізований український полярник, біолог 23-ї Української Антарктичної Експедиції Микола Весельський, у якого раптово запалився апендикс. Про інцидент розповів голова НАНЦ Євген Дикий на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Він зазначив, що навіть найбанальніші ускладнення зі здоров'ям в Антарктиді становлять смертельну небезпеку.

"Вчора успішно завершилася рятувальна операція - нашого колегу Миколу Весельського, біолога 23-ї Української Антарктичної Експедиції, успішно доставили зі станції "Академік Вернадський" в лікарню в чилійському місті Пунта-Аренас. Попередні кілька днів додали хвилювання - була героїчна спроба нашого доктора оперувати хворого самостійно на станції, і виявлені ускладнення, перевірка того, наскільки дієвою є міжнародна система аварійно-рятувальних операцій в Антарктиці..." – розповів Дикий.

"Все спрацювало як годинник: спочатку за нашим полярником зі станції "Палмер" пробився крізь кригу американський криголам "Лоренс М. Голд", вже разом наш та американський лікарі надали на борту додаткове лікування, поки добу (так, такі там відстані ...) транспортували пацієнта в найближчий аеропорт - на острів Кінг-Джордж, на чилійській станції "Фрей", - повідомив він.

Фото: Вчений (facebook.com/evgen.dykyj)

Пізніше з допомогою українських дипломатів полярника відправили на континент на чилійському військовому літаку.

Фото: facebook.com/evgen.dykyj

"Зараз наш Микола не тільки під надійним лікарняним наглядом в хорошій лікарні, але також у супроводі нашого земляка - українського лікаря з Буенос-Айреса, який забезпечує всі місцеві формальності, знімає мовне питання і буде супроводжувати пацієнта в Україну", - додав Дикий.

Скріншот поста (facebook.com/evgen.dykyj)

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