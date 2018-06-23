Українські полярники показали, як святкують Мідвінтер (фото, відео)

Дослідники Антарктиди зі всього світу відзначили одне з найважливіших свят полярників

На антарктичній станції "Академік Вернадський" українські полярники відзначили одне з найважливіших свят полярників - Мідвінтер або "середину зими".

Вчені провели "хрещення" новачків у крижаній воді та спортивні змагання з 10 видів спорту: шахи, більярд, футбол, біатлон, перетягування канатів тощо.

Мідвінтер на станції "Академік Вернадський" (фото: mon.gov.ua)

Мідвінтер на станції "Академік Вернадський" (фото: mon.gov.ua)

За словами полярників, проведення спортивних поєдинків на вулиці сприяє навіть природа - вперше за кілька тижнів припинився сильний шквальний вітер.

Зазначимо, що Мідвінтер святкують вже понад 100 років. Традиційно відзначають це свято і учасники українських експедицій. Так, на станції "Академік Вернадський" обов'язковим елементом святкування стало "хрещення" у крижаній воді, після якого кожен новачок отримує право називатись справжнім полярником.

Мідвінтер на станції "Академік Вернадський" (фото: mon.gov.ua)

Мідвінтер на станції "Академік Вернадський" (фото: mon.gov.ua)

Однією з головних традицій цього дня є і обмін вітаннями. Полярники з різних країн вітають один одного з "серединою зими", бажають успішних досліджень і легкого шляху додому.

В останні роки українські зимівники обов'язково надсилають на "велику землю" групове вітальне фото з державними символами, написами, тематичними малюнками.

Мідвінтер (відео: YouTube/МОН УКРАЇНИ)

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