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"У наших бійців інші розваги": в мережі показали дозвілля українських військових (відео)

STYLERLIFE        25.06.2018 - 19:01
Фото: УНІАН
Фото: УНІАН

Бійці знайшли, чим зайняти свій вільний час

Коли українські бійці не мають зайняті захистом території від бойовиків на Донбасі, вони грають в більярд. Про це розповіли на сторінці благодійного фонду "Поверніть живим" в Facebook.

"У розпалі чемпіонат світу з футболу, який проводить країна-терорист. Півсвіту із захопленням спостерігає за баталіями на зелених полях з трибун і екранів, тому що ні українське, ні сирійське горе їм особливо не болить", - сказано в підписі до відео.

Відео: Дозвілля українських бійців (facebook.com/backandalive)

"У наших бійців інші розваги - з підступним ворогом. Поганяти кулі в напрямку бойовиків, вони відпочивають, ганяючи їх по зеленому сукні більярдного столу в розбитій актовій залі на передовій, змащуючи кінець кия крейдою прямо зі стелі. Більярд - один з найаристократичніших видів спорту" , - додали в фонді.

Скріншот поста (facebook.com/backandalive)

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Теги: военные, ООС
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