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"У виграші залишиться кожен": Яна Зінкевич кличе українців на військову підготовку

STYLERLIFE        29.06.2018 - 17:53
Фото: mil.gov.ua
Фото: mil.gov.ua

Навчання розпочнуться в липні

Український доброволець-медик, командир Медичного батальйону "Госпітальєри" Яна Зінкевич звернулася до українців із закликом пройти військову підготовку. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

Фото: Військова підготовка (facebook.com/yana.hospitallers)

Волонтер зазначила, що залишилося кілька місць на липневі вчення.

"Наші інструктори з фронтовим досвідом, як завжди, готують безліч "сюрпризів", у виграші залишиться кожен курсант. Можливо, тобі і не доведеться врятувати чиєсь життя, але ти знаєш, що в будь-який момент ти будеш готовий це зробити! Бути впевненим в собі - круто!" - написала вона.

Фото: Військова підготовка (facebook.com/yana.hospitallers)

Навчання триватиме сім днів. Воно коштує 1500 грн. У вартість включено харчування, навчальне обладнання та інструменти. Після закінчення учасникам видадуть сертифікат про успішне проходження військової підготовки. З собою потрібно мати змінне форму і взуття, рушник, зошит з ручкою, предмети гігієни, спальник і рукавиці.

Скріншот поста (facebook.com/yana.hospitallers)

"Вишкіл- це навчальний курс, фізичні тренування, реалістичні симуляції і фінальний іспит", - додала волонтер.

Скріншот поста (facebook.com/yana.hospitallers)

Раніше в мережі показали дозвілля українських військових.

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Теги: военные, Яна Зінкевич
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