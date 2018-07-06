"Перемога за нами": в мережі показали влучний постріл українського снайпера (відео)

На Донбасі була нічна перестрілка між бійцями і терористами

У мережі показали влучний постріл українського снайпера на Донбасі. Відповідне відео опублікував офіцер 53-ї ОМБр ВСУ Анатолій Штефан Штірліц на своїй сторінці в Facebook.

"Все буде Україна і перемога за нами!" – написав він.

В об'єктив потрапив фрагмент нічної перестрілки між терористами і українськими захисниками у зоні бойових дій на Донбасі.

Відео: Постріл української снайпера (facebook.com/ukrop.bc)

"Є", - вигукує снайпер переможний клич в момент пострілу.

До речі, у мережі показали винахід для ЗСУ, яке допоможе зберегти життя бійцям.

"В цій коробці більше 100 штук спеціальних підсвічувань для шкал мінометів, буссолей і АГС. А це означає, що більше 100 наших військових можуть спокійно в нічний час ними користуватися і не переживати за своє життя, що їх зможуть побачити снайпера противника. Не треба тепер використовувати телефон і ліхтарик у якості підсвічування, що несе в собі загрозу для життя, так як ворог полює за кожним спалахом на наших позиціях", - написав він.

Герої, загиблі в червні 2018