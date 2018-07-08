"Здатна творити дива": мережу захопило фото дівчини-медика, яка рятує бійців на Донбасі

Юлія щодня рятує життя українських військових
У мережі показали фото дівчини-медика, яка працює на Донбасі. Її звуть Юлія, кожен день вона допомагає рятувати життя українських військових. Дівчина лікує бійців у Мар'їнці і Красногорівці. Про це на своїй сторінці в Facebook написав Vla Skor.
"Юля - батальйонний медик на передовій. Рятує життя захисників Мар'їнки і Красногорівки. фактично - вона крутіше чарівника Мерліна і здатна творити такі дива, що жоден професор Хогвартсу не стягне! Будь як Юля - захищай Вітчизну і рятуй життя бійців!" - написав чоловік під фотографією.
Фото: Юлія (Facebook/Vla Skor)
Користувачі мережі захопилися дівчиною і висловили свої емоції в коментарях.
"Вона неймовірно красива", - написала Ольга Гуд.
"Добре, що є Юля. Щасти вам", - прокоментувала Христина Гашенко-Кікоть.
"Пощастило комусь з медиком",- відреагував Михайло Студент.
"Бережи її Бог", - написав Олександр Юзленко.
Скріншот коментарів (Facebook/Vla Skor)
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