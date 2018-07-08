"Здатна творити дива": мережу захопило фото дівчини-медика, яка рятує бійців на Донбасі

Юлія щодня рятує життя українських військових

У мережі показали фото дівчини-медика, яка працює на Донбасі. Її звуть Юлія, кожен день вона допомагає рятувати життя українських військових. Дівчина лікує бійців у Мар'їнці і Красногорівці. Про це на своїй сторінці в Facebook написав Vla Skor.

"Юля - батальйонний медик на передовій. Рятує життя захисників Мар'їнки і Красногорівки. фактично - вона крутіше чарівника Мерліна і здатна творити такі дива, що жоден професор Хогвартсу не стягне! Будь як Юля - захищай Вітчизну і рятуй життя бійців!" - написав чоловік під фотографією.

Фото: Юлія (Facebook/Vla Skor)

Користувачі мережі захопилися дівчиною і висловили свої емоції в коментарях.

"Вона неймовірно красива", - написала Ольга Гуд.

"Добре, що є Юля. Щасти вам", - прокоментувала Христина Гашенко-Кікоть.

"Пощастило комусь з медиком",- відреагував Михайло Студент.

"Бережи її Бог", - написав Олександр Юзленко.

Скріншот коментарів (Facebook/Vla Skor)

Читайте також в мережі показали влучний постріл українського снайпера (відео).

Герої, загиблі в червні 2018