"Просто устал": в центре Киева снова обрушился балкон (фото)

В столице разрушается жилой дом

В центре Киева на Бессарабской площади внезапно обвалилась часть балкона в жилом доме, где располагается популярный магазин сладостей. Об этом сообщается на странице "dtp.kiev.ua" в соцсети Facebook.

Инцидент произошел во вторник, 19 июня.

"ЧП в Киеве на Крещатике у Бессарабской площади: рядом с магазином "Рошен" обвалилась часть балкона. К счастью, камни никого не убили. Балкон был обследован, опасные конструкции удалены", - рассказали в сети.

Фото: Обвал балкона (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Фото: Обвал балкона (facebook.com/dtp.kiev.ua)

"Как шутят прохожие, балкон просто устал. Хорошо, что не на головы горожан", - добавили в публикации.

Скриншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Ранее сообщалось, что в Киеве рушится старинный дом.

Напомним, в центре Киева неожиданно обрушился балкон. Инцидент произошел на Крещатике.

Срочная новость за 19 июня (видео: РБК-Украина)