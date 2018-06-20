Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.51
Межбанк BID 26.48
НБУ 2644.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.62
Межбанк BID 30.59
НБУ 3050.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.13
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.51
Межбанк BID 26.48
НБУ 2644.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.62
Межбанк BID 30.59
НБУ 3050.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.13
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Просто устал": в центре Киева снова обрушился балкон (фото)

STYLERLIFE        20.06.2018 - 09:50
Фото: РБК-Украина
Фото: РБК-Украина

В столице разрушается жилой дом

В центре Киева на Бессарабской площади внезапно обвалилась часть балкона в жилом доме, где располагается популярный магазин сладостей. Об этом сообщается на странице "dtp.kiev.ua" в соцсети Facebook.

Инцидент произошел во вторник, 19 июня.

"ЧП в Киеве на Крещатике у Бессарабской площади: рядом с магазином "Рошен" обвалилась часть балкона. К счастью, камни никого не убили. Балкон был обследован, опасные конструкции удалены", - рассказали в сети.

Фото: Обвал балкона (facebook.com/dtp.kiev.ua)

 

Фото: Обвал балкона (facebook.com/dtp.kiev.ua)

"Как шутят прохожие, балкон просто устал. Хорошо, что не на головы горожан", - добавили в публикации.

Скриншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Ранее сообщалось, что в Киеве рушится старинный дом.

Напомним, в центре Киева неожиданно обрушился балкон. Инцидент произошел на Крещатике.

Срочная новость за 19 июня (видео: РБК-Украина)

"Смотрите под ноги": в Киеве парень истекал кровью после провала в водосточный люк (фото) В Киеве отреставрируют древнюю крепость
Теги: Киев, Крещатик, обрушение, бессарабка
"Нелюди!": травести-дива Монро высказалась о противниках КиевПрайда
"Нет совести никакой": сеть ужаснул вагон поезда "Укрзализныци" (фото)
Девушка сгорела заживо: на трассе Киев-Харьков произошло смертельное ДТП (фото)
В Киеве памятник возле МВД разукрасили в цвета ЛГБТ (фото)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь