В Киеве рушится старинный дом: опубликованы фото

Спасатели устранили опасность в исторической местности столицы

В Шевченковском районе Киева в исторической местности разрушается старое здание - жилой дом, построенный в 1905 году в стиле неоренессанс. В пятницу, 15 июня, спасатели ликвидировали угрозу обвала аварийного балкона. Об этом сообщается на странице КАРС "Киевская служба спасения" в соцсети Facebook.

В сети также опубликовали фото разрушения, в результате которого могли пострадать случайные прохожие. На снимках видно, как поручни балкона "съехали" со своей бетонной основы.

Фото: Опасный балкон (facebook.com/KARS.Kyiv)

Фото: Дом в столице (facebook.com/KARS.Kyiv)

Разрушение было замечено на трехэтажном многоквартирном жилом доме по адресу ул. Тургеневская, 79.

Скриншот поста (facebook.com/KARS.Kyiv)

Ранее сообщалось, что в одном из ТРЦ Киева обрушилась часть потолка в магазине. Куски металлической решетки и бетона упали с потолка на входе у одного из магазинов.

Кстати, в Киеве может рухнуть Мост Метро. Такое заявление сделал соавтор проекта моста. По его словам, мост начал вызывать опасения уже спустя 30 лет своего существования.

Коротко о главном за 14 июня (видео: РБК-Украина)