В центре Киева обвалилась крыша в одном из ТРЦ (фото)

С потолка упали куски бетона и металлическая решетка

В центре Киеве в ТРЦ "Глобус", который располагается на Крещатике, обвалилась крыша. Об этом сообщает "Громадське радио".

От падения кусков металлической решетки и бетона с потолка пострадало помещение магазина "Peak Sport".

Фото: "Глобус" (hromadskeradio.org)

Фото: ТЦ (hromadskeradio.org)

По данным издания, пострадавших в результате обвала нет.

Кстати, эксперт заявил, что в Киеве может рухнуть Мост Метро.

"Этот мост должен простоять 100 лет, если за ним следить. Но он уже через 30 лет начал вызывать опасения. Обследование показало, что там много трещин и арматура в плохом состоянии", - сообщил специалист.

"Почему все это происходит? Во время строительства две полуарки стягивают стяжкой, в которой находятся напрягаемые пучки арматур, так вот эти пучки арматур как следует не изолировали", - объяснил он. Проектировщик уверен, что капитальный ремонт моста уже не поможет, необходимо провести реконструкцию.

"Для этого нужно потихоньку разбирать дорогу автодвижения, разбирать некоторые конструкции, и вместо двух полос делать по три полосы. У меня есть такой проект. Да, уже десять лет, как запретили движение по мосту тяжелого транспорта, но все равно он под угрозой. У меня есть другие материалы и обследования, где четко написано, что Мост Метро может рухнуть в любой момент совершенно неожиданно", - отметил эксперт.

"Начнет в одном месте, и, как домино, пойдет по всем пролетам. И еще один показатель: когда испытывали мост-метро, давали колоссальную, максимальную нагрузку, и опускание шарниров было на 3 см, убирали нагрузку, было – ноль. А сейчас шарнир опустился на 23 см и не поднимается", - рассказал он.

Коротко о главном за 5 июня (видео: РБК-Украина)