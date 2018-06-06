У центрі Києва обвалився дах в одному з ТРЦ (фото)

Зі стелі впали шматки бетону та металева решітка

У центрі Києві в ТРЦ "Глобус", що розташований на Хрещатику, обвалився дах. Про це повідомляє "Громадське радіо".

Від падіння шматків металевої решітки та бетону зі стелі постраждало приміщення магазину "Peak Sport".

Фото: "Глобус" (hromadskeradio.org)

Фото: ТЦ (hromadskeradio.org)

За даними видання, постраждалих внаслідок обвалу немає.

До речі, експерт заявив, що у Києві може обвалитися Міст Метро.

"Цей міст повинен простояти 100 років, якщо за ним стежити. Але він вже через 30 років почав викликати побоювання. Обстеження показало, що там багато тріщин і арматура в поганому стані", - повідомив фахівець.

"Чому все це відбувається? Під час будівництва дві напіварки стягують стяжкою, в якій знаходяться напружені пучки арматур, так от ці пучки арматур як слід не ізолювали", - пояснив він. Проектувальник впевнений, що капітальний ремонт мосту вже не допоможе, необхідно провести реконструкцію.

"Для цього потрібно потихеньку розбирати дорогу авторуху, розбирати деякі конструкції, і замість двох смуг робити по три смуги. У мене є такий проект. Так, вже десять років, як заборонили рух по мосту важкого транспорту, але все одно він під загрозою. У мене є інші матеріали обстеження, де чітко написано, що Міст Метро може впасти в будь-який момент абсолютно несподівано", - зазначив експерт.

"Почне в одному місці, і, як доміно, піде по всіх прольотах. І ще один показник: коли випробовували міст-метро, давали колосальне, максимальне навантаження, і опускання шарнірів було на 3 см, прибирали навантаження, було – нуль. А зараз шарнір опустився на 23 см і не піднімається", - розповів він.

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