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У Києві руйнується старовинний будинок: опубліковані фото

STYLERLIFE        15.06.2018 - 21:29
Фото: instagram.com/want_kiev
Фото: instagram.com/want_kiev

Рятувальники усунули небезпеку в історичній місцевості столиці

У Шевченківському районі Києва в історичній місцевості руйнується стара будівля - житловий будинок, побудований в 1905 році у стилі неоренесанс. У п'ятницю, 15 червня, рятувальники ліквідували загрозу обвалу аварійного балкона. Про це повідомляється на сторінці КАРС "Київська служба порятунку" у соцмережі Facebook.

У мережі також опублікували фото руйнування, в результаті якого могли постраждати випадкові перехожі. На знімках видно, як поручні балкона "з'їхали" зі своєї бетонної основи.

Фото: Небезпечний балкон (facebook.com/KARS.Kyiv)

 

Фото: Будинок в столиці (facebook.com/KARS.Kyiv)

Руйнування було помічено на триповерховому багатоквартирному житловому будинку за адресою вул. Тургенєвська, 79.

Скріншот поста (facebook.com/KARS.Kyiv)

Раніше повідомлялося, що в одному з ТРЦ Києва обвалилася частина стелі в магазині. Шматки металевої решітки і бетону впали зі стелі на вході біля одного з магазинів.

До речі, у Києві може обвалитися Міст Метро. Таку заяву зробив співавтор проекту мосту. За його словами, міст почав викликати побоювання вже через 30 років свого існування.

Коротко про головне за 14 червня (відео: РБК-Україна)

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Теги: Київ, архітектура, спасатели, Обвал дома
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