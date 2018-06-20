"Просто втомився": у центрі Києва знову обвалився балкон (фото)

У столиці руйнується житловий будинок

У центрі Києва на Бессарабській площі раптово обвалилася частина балкона в житловому будинку, де розташований популярний магазин солодощів. Про це повідомляється на сторінці "dtp.kiev.ua" в соцмережі Facebook.

Інцидент стався у вівторок, 19 червня.

"НП в Києві на Хрещатику біля Бессарабської площі: поруч з магазином "Рошен" обвалилася частина балкона. На щастя, камені нікого не вбили. Балкон був обстежений, небезпечні конструкції видалені", - розповіли в мережі.

Фото: Обвал балкону (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Фото: Обвал балкону (facebook.com/dtp.kiev.ua)

"Як жартують перехожі, балкон просто втомився. Добре, що не на голови городян", - додали в публікації.

Скріншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Раніше повідомлялося, що у Києві руйнується старовинний будинок.

Нагадаємо, у центрі Києва несподівано обрушився балкон. Інцидент стався на Хрещатику.

Термінова новина за 19 червня (відео: РБК-Україна)