Пройдут грозы: синоптики уточнили прогноз погоды на 1 июля

В некоторых регионах сильно похолодает

В воскресенье, 1 июля, в Украине будут сложные погодные условия. Об этом сообщает сайт Украинского гидрометцентра.

В воскресенье по всей территории страны пройдут дожди, местами с грозами и ливнями. На большей части Украины снизится температура воздуха.

На востоке страны дневная температура воздуха будет высокой, от + 28 до +30 градусов. Ночью от +17 до +19. Дождь будет идти ночью и днем. Возможна гроза.

На юге Украины гроза, ветер западный 7-12м/с. Температура днем составит +23 +26 градусов. Ночью от +15 до +17 градусов.

На севере холодно и дождливо. Там синоптики обещают ливень и ветер до 7-12 м/с.

Температура воздуха днем от +14 до +16 в Чернигове, в остальных регионах +19 +21 днем и +12 +16 ночью.

На западе грозы, дождь и ливни. Ночная температура опустится до +8 +12 градусов. Днем воздух прогреется до +15 +17 градусов, в Ужгороде до +20 градусов.

В центральной части страны пройдут грозы. Температура воздуха будет колебаться от +17 до +21 градуса днем и от +12 до +16 ночью.

В столице 1 июля будет холодно, пойдет дождь, возможна гроза. Температура воздуха опустится до +14 +16 днем и +10 +12 ночью.

Карта погоды (meteo.gov.ua)

Кстати, синоптик дала прогноз погоды на воскресенье.

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