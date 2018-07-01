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Пройдуть грози: синоптики уточнили прогноз погоди на 1 липня

STYLERLIFE        01.07.2018 - 08:34
Ілюстративне фото (pixabay)
Ілюстративне фото (pixabay)

У деяких регіонах сильно похолодає

У неділю, 1 липня, в Україні будуть складні погодні умови. Про це повідомляє сайт Українського гідрометцентру.

У неділю по всій території країни пройдуть дощі, місцями з грозами і зливами. На більшій частині України знизиться температура повітря.

На сході країни денна температура повітря буде високою, від + 28 до +30 градусів. Вночі від +17 до +19. Дощ буде йти вночі і вдень. Можлива гроза.

На півдні України гроза, вітер західний 7-12м/с. Температура вдень становитиме +23 +26 градусів. Вночі від +15 до +17 градусів.

На півночі холодно і дощитиме. Там синоптики обіцяють дощ і вітер до 7-12 м/с.

Температура повітря вдень від +14 до +16 у Чернігові, в інших регіонах +19 +21 вдень та +12 +16 вночі.

На заході хмарно, дощ та зливи. Нічна температура опуститься до +8 +12 градусів. Вдень повітря прогріється до +15 +17 градусів, в Ужгороді до +20 градусів.

В центральній частині країни пройдуть грози. Температура повітря коливатиметься від +17 до +21 градуса вдень та від +12 до +16 вночі.

В столиці 1 липня буде холодно, піде дощ, можлива гроза. Температура повітря опуститься до +14 +16 вдень та до +10 +12 вночі.

Карта погоди (meteo.gov.ua)

До речі, синоптик дала прогноз погоди на неділю.

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Теги: погода, прогноз погоды, прогноз
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