Психолог рассказала, как отдыхать, чтобы не уставать еще больше

Обычно после выходных не появляются ни силы, ни энергия, чтобы снова продолжать активно работать. Стоит знать несколько правил, которые помогут правильно отдыхать.

В частности, когда рабочая неделя остается позади, то наконец у многих людей появляется возможность отдохнуть. Но далеко не всегда удается восстановить свое самочувствие после усталости.

Однако, когда это не происходит, то уровень стресса нарастает, а организму становится сложно поддерживать себя в таком состоянии долгое время, поэтому ухудшается здоровье.

Как правильно отдыхать

По словам преподавательницы кафедры психологии и психотерапии УКУ Анастасии Широкой, это плохо, когда в конце дня не удается расслабиться и сосредоточить внимание на текущих делах. В результате следующий рабочий день человек начинает уставшим.

Специалист говорит, что люди, которые остаются без отдыха, жалуются на усталость, психологический стресс и сердечно-сосудистые проблемы.

Исследования показали, что активности, на которые человек тратит мало усилий, почти или совсем не влияют на процесс восстановления: после них люди далеко не всегда чувствуют, что отдохнули и готовы к работе.

Однако, род занятий в свободное время не является принципиальным, он должен помогать полностью оторваться от работы, способствовать саморазвитию и возвращать ощущение контроля над собственным временем.

Эксперт рассказывает, что можно довольно легко проверить себя, удается ли вам полноценно отдыхать. Для этого нужно дать ответ на следующие 4 вопроса:

В свободное время я забываю о работе?

В свободное время у меня есть возможность отдохнуть?

В свободное время я расширяю свои горизонты?

Я сам управляю своим временем?

Если вы ответили на все вопросы утвердительно, то вы прекрасно умеете восстанавливать свои ресурсы. Если есть негативные ответы, то нужно меняться.

Психолог рассказывает, что активности, как прослушивание музыки, прогулки на природе и теплая ванна, прямо связаны с показателями удовлетворенности жизнью и обратно - с жалобами на здоровье, истощением и проблемами со сном.

Также медитация или молитвы в конце дня снимают усталость и положительно влияют на сон. А именно ночной отдых является важным для восстановления и производительности.

Кроме того, спорт и хобби также могут помочь восстановиться, они способствуют саморазвитию и имеют много сопутствующих преимуществ для здоровья.

Анастасия Широкая добавила, что интенсивные упражнения позволяют отвлечься от мыслей.