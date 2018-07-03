Пушистый дегустатор: стала известна судьба кота, который сидел в витрине киевского магазина

Кот оказался кошечкой

Пушистому коту, который беззаботно ел колбасу в витрине киевского магазина, нашли дом. Об этом сообщила волонтер Марина Самойленко на своей странице в социальной сети Facebook.

Она сообщила, что пушистый дегустатор оказался на самом деле молодой кошечкой. Марина Самойленко забрала ее к себе домой.

"Котик из "Континента" оказался мурчливой кошечкой. А вернее - котенком, месяцев 8-10. Имя пока не придумали, так как я думала, что котик и будет Хамоном", - сообщила Самойленко.

Волонтер отметила, что встречу с ветеринаром пришлось перенести из-за состояния кошки.

"Когда мы за ней приехали, кошка была в диком стрессе, прыгала по стенам, пришлось перенести осмотр ветеринара на другой раз, чтобы не подвергать ее дополнительному стрессу", - написала волонтер и добавила, что дома кошечку покормили и обработали.

"Дома покушали, обработались от паразитов и сейчас кицуня отдыхает", - добавила Самойленко.

Скриншот фото (facebook.com/MS.Samoylenko)

Напомним, в Подольском районе Киева покупатели заметили на витрине магазина кота, который беззаботно поедал колбасу.

Инцидент произошел в магазине "Континент" на улице Свободы, 26.

"На прилавке магазина кошак, не стесняясь, уплетает колбасу за две щеки. Если ест, значит не все потеряно", - отметили в сети.

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