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Пухнастий дегустатор: стала відома доля кота, який сидів у вітрині київського магазину

STYLERLIFE        03.07.2018 - 18:53
Фото: Врятований кіт (facebook.com/MS.Samoylenko)
Фото: Врятований кіт (facebook.com/MS.Samoylenko)

Кіт виявився кішечкою

Пухнастому коту, який безтурботно їв ковбасу у вітрині київського магазину, знайшли будинок. Про це повідомила волонтер Марина Самойленко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Вона повідомила, що пухнастий дегустатор виявився насправді молодою кішечкою. Марина Самойленко забрала її до себе додому.

"Котик з "Континенту" виявився мурчливой кішечкою. А вірніше - кошеням, 8-10 місяців. Ім'я поки що не придумали, так як я думала, що котик і буде Хамоном", - повідомила Самойленко.

Волонтер зазначила, що зустріч з ветеринаром довелося перенести через стан кішки.

"Коли ми за нею приїхали, кішка була в дикому стресі, стрибала по стінах, довелося перенести огляд ветеринара на інший раз, щоб не піддавати її додатковому стресу", - написала волонтер і додала, що вдома кішечку погодували і опрацювали.

"Вдома поїли, обобилися від паразитів і зараз кицуня відпочиває", - додала Самойленко.

Скріншот фото (facebook.com/MS.Samoylenko)

Нагадаємо, у Подільському районі Києва покупці помітили на вітрині магазину кота, який безтурботно їв ковбасу.

Інцидент стався в магазині "Континент" на вулиці Свободи, 26.

"На прилавку магазину кошак, не соромлячись, уплітає ковбасу за дві щоки. Якщо їсть, значить не все втрачено", - зазначили в мережі.

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Теги: тварини, кіт, магазин
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