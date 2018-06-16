Пустынные пляжи, ограждения и Путин: как в оккупированном Крыму проходит курортный сезон (фото)

Раньше в городе от туристов "не было прохода"

Украинцам показали, как в оккупированной Феодосии проходит "мертвый" курортный сезон. Соответствующие фото опубликовал "Крым.Реалии".

Так, во время прогулки, журналисты заметили баннер с президентом РФ Владимиром Путиным, который находился возле автовокзала, на фоне полупустого города. Не менее символическим является то, что сама территория автовокзала обнесена забором, который якобы должен защищать от террористов.

Фото: оккупированный Крым в курортный сезон (Дмитрий Киселев/krymr.com)

Также журналисты уточнили, что до оккупации в Феодосию ходили поезда с разных областей Украины. Сейчас же на станцию "Айвазовская" ходят только пригородные поезда.

Пляжи в Феодосии практически пустынны. Однако те из туристов, которые все же решились на отдых в оккупированной территории, не спешат приносить горе-бизнесменам прибыль: вместо того, чтобы отдыхать на лежаках, они загорают прямо на песке.

Более того, на пляже украинцы заметили странное объявление, которое гласит: " Спасение и оказание медицинской помощи не производится с 7 вечера до 8 утра. В это время лучше не тонуть и не находиться на пляже в плохом самочувствии".

Фото: оккупированный Крым в курортный сезон (Дмитрий Киселев/krymr.com)

Кстати, в аннексированном Россией Крыму, в городе Севастополь, был замечен автомобиль с украинским спецномером серии ВР. Соответствующее фото опубликовано на странице "КРЫМский бандеровец".

"Крым. Сегодня на Айвазовского в оккупированном Севастополе замечена машина из автопарка Верховной Рады Украины с номером АА 0059 ВР. Что за птица и какого х*ена тут спокойно делает?" – написали в сети.

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