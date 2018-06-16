Пустельні пляжі, огорожі і Путін: як в окупованому Криму проходить курортний сезон (фото)

Раніше в місті від туристів "не було проходу"

Українцям показали, як в окупованій Феодосії проходить "мертвий" курортний сезон. Відповідні фото опублікував "Крим.Реалії".

Так, під час прогулянки, журналісти помітили банер з президентом РФ Володимиром Путіним, який перебував біля автовокзалу, на тлі напівпорожнього міста. Не менш символічним є те, що сама територія автовокзалу обнесена парканом, який нібито має захищати від терористів.

Фото: окупований Крим у курортний сезон (Дмитро Кисельов/krymr.com)

Також журналісти уточнили, що до окупації в Феодосію ходили потяги з різних областей України. Зараз же на станцію "Айвазовська" ходять тільки приміські поїзди.

Пляжі у Феодосії практично безлюдні. Однак ті з туристів, які все ж таки зважилися на відпочинок на окупованій території, не поспішають приносити горе-бізнесменам прибуток: замість того, щоб відпочивати на лежаках, вони засмагають прямо на піску.

Більш того, на пляжі українці помітили дивне оголошення, яке свідчить: "Порятунок і надання медичної допомоги не проводиться з 7 вечора до 8 ранку. У цей час краще не тонути і не перебувати на пляжі в поганому самопочутті".

Фото: окупований Крим у курортний сезон (Дмитро Кисельов/krymr.com)

До речі, в анексованому Росією Криму, в місті Севастополь, був помічений автомобіль з українським спецномером серії ВР. Відповідне фото опубліковано на сторінці "Кримський бандерівець".

"Крим. Сьогодні на Айвазовського в окупованому Севастополі помічена машина з автопарку Верховної Ради України з номером АА 0059 ВР. Що за птах і якого х*ена тут спокійно робить?" – написали в мережі.

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