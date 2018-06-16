Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Пустельні пляжі, огорожі і Путін: як в окупованому Криму проходить курортний сезон (фото)

STYLERLIFE        16.06.2018 - 10:39
Фото: pixabay.com/rawenergy
Фото: pixabay.com/rawenergy

Раніше в місті від туристів "не було проходу"

Українцям показали, як в окупованій Феодосії проходить "мертвий" курортний сезон. Відповідні фото опублікував "Крим.Реалії".

Так, під час прогулянки, журналісти помітили банер з президентом РФ Володимиром Путіним, який перебував біля автовокзалу, на тлі напівпорожнього міста. Не менш символічним є те, що сама територія автовокзалу обнесена парканом, який нібито має захищати від терористів.

 

Фото: окупований Крим у курортний сезон (Дмитро Кисельов/krymr.com)

Також журналісти уточнили, що до окупації в Феодосію ходили потяги з різних областей України. Зараз же на станцію "Айвазовська" ходять тільки приміські поїзди.

Пляжі у Феодосії практично безлюдні. Однак ті з туристів, які все ж таки зважилися на відпочинок на окупованій території, не поспішають приносити горе-бізнесменам прибуток: замість того, щоб відпочивати на лежаках, вони засмагають прямо на піску.

Більш того, на пляжі українці помітили дивне оголошення, яке свідчить: "Порятунок і надання медичної допомоги не проводиться з 7 вечора до 8 ранку. У цей час краще не тонути і не перебувати на пляжі в поганому самопочутті".

 

Фото: окупований Крим у курортний сезон (Дмитро Кисельов/krymr.com)

До речі, в анексованому Росією Криму, в місті Севастополь, був помічений автомобіль з українським спецномером серії ВР. Відповідне фото опубліковано на сторінці "Кримський бандерівець".

"Крим. Сьогодні на Айвазовського в окупованому Севастополі помічена машина з автопарку Верховної Ради України з номером АА 0059 ВР. Що за птах і якого х*ена тут спокійно робить?" – написали в мережі.

Учених шокували результати дослідження у Чорному морі (video.rbc.ua)

"Люди у нас вмирають, як мухи": кримчани про життя в окупації "Раніше було забито людьми": в мережі показали сумні відео з Криму
Теги: Крым, оккупация, туристи
На трасі Харків-Дніпро власник покинув на дорозі елітний спорткар (фото, відео)
Скандальний артист має намір відмовитися від українського громадянства і стати мером Москви
Український Hyperloop: чиновники обіцяють квиток дешевше, ніж на звичайний поїзд
"Відпрацьовувати буду найближчих пару років": Ані Лорак загрузла у мільйонних боргах через своє шоу
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся