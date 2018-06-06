"Путешествие во времени": испанцы опубликовали свежие фото из Донецка

В популярном издании показали оккупированный город
Испанское издание написало об оккупированном Донецке. Отмечается, что в городе повсюду видны учреждения и рекламные щиты, которые как-будто "заморозились" во времени с весны 2014 года. Об этом написали в El Pais в материале "Путешествие в прошлое в Донецк".
Автор обратил внимание на наличие в Донецке символов СССР.
Фото: Донецк (elpais.com)
Фото: Донецк (elpais.com)
Фото: Донецк (elpais.com)
Коммунистические символы можно увидеть от центральной улицы Артема и до площади Ленина с памятником российскому пролетарскому вождю.
Скриншот поста (twitter.com/Kolibris121Frio)
Ранее в сети создали видео-трилогию об обороне Донецкого аэропорта.
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