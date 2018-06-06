Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.19
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.19
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2615.62
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.38
Курс евро
Покупка 30.13
Продажа 30.38
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3053.74
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.29
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.19
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.19
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2615.62
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.38
Курс евро
Покупка 30.13
Продажа 30.38
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3053.74
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.29
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Путешествие во времени": испанцы опубликовали свежие фото из Донецка

STYLERLIFE        06.06.2018 - 09:05
Фото: facebook.com/Игорь Иванов
Фото: facebook.com/Игорь Иванов

В популярном издании показали оккупированный город

Испанское издание написало об оккупированном Донецке. Отмечается, что в городе повсюду видны учреждения и рекламные щиты, которые как-будто "заморозились" во времени с весны 2014 года. Об этом написали в El Pais в материале "Путешествие в прошлое в Донецк".

Автор обратил внимание на наличие в Донецке символов СССР.

Фото: Донецк (elpais.com)

Фото: Донецк (elpais.com)

 

Фото: Донецк (elpais.com)

Коммунистические символы можно увидеть от центральной улицы Артема и до площади Ленина с памятником российскому пролетарскому вождю.

Скриншот поста (twitter.com/Kolibris121Frio)

Ранее в сети создали видео-трилогию об обороне Донецкого аэропорта.

Сколько украинских политзаключенных в РФ (видео: РБК-Украина)

"Мы победим": в сети рассказали об отважном украинском десантнике (фото) Пришла на могилу к отцу: украинцев растрогало фото дочери бойца АТО на кладбище
Теги: оккупация, Донецк, война на Донбассе
"Такого я еще не видел": сеть удивил сервис в поезде "Укрзализныци" (фото)
"Трагедия ничему не учит": брат скандальной Алены Зайцевой задержан за вождение в нетрезвом состоянии (фото)
"Не нуждаюсь в подарках врага": украинец выиграл международный конкурс и отказался ехать в РФ
Линчевский извинился за высказывание о лечении онкобольных
On Top