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"Подорож у часі": іспанці опублікували свіжі фото з Донецька

STYLERLIFE        06.06.2018 - 09:05
Фото: facebook.com/Игорь Иванов
Фото: facebook.com/Игорь Иванов

У популярному виданні показали окуповане місто

Іспанське видання написало про окупований Донецьк. Відзначається, що в місті всюди видно установи і рекламні щити, які ніби "заморозилися" в часі з весни 2014 року. Про це написали в El Pais в матеріалі "Подорож у минуле в Донецьк".

Автор звернув увагу на наявність у Донецьку символів СРСР.

Фото: Донецьк (elpais.com)

Фото: Донецьк (elpais.com)

 

Фото: Донецьк (elpais.com)

Комуністичні символи можна побачити від центральної вулиці Артема до площі Леніна з пам'ятником російському пролетарському вождю.

Скріншот поста (twitter.com/Kolibris121Frio)

Раніше у мережі створили відео-трилогію про оборону Донецького аеропорту.

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Теги: оккупация, Донецк, война на Донбассе
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