"Подорож у часі": іспанці опублікували свіжі фото з Донецька

У популярному виданні показали окуповане місто
Іспанське видання написало про окупований Донецьк. Відзначається, що в місті всюди видно установи і рекламні щити, які ніби "заморозилися" в часі з весни 2014 року. Про це написали в El Pais в матеріалі "Подорож у минуле в Донецьк".
Автор звернув увагу на наявність у Донецьку символів СРСР.
Фото: Донецьк (elpais.com)
Фото: Донецьк (elpais.com)
Фото: Донецьк (elpais.com)
Комуністичні символи можна побачити від центральної вулиці Артема до площі Леніна з пам'ятником російському пролетарському вождю.
Скріншот поста (twitter.com/Kolibris121Frio)
Раніше у мережі створили відео-трилогію про оборону Донецького аеропорту.
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