Путешествуйте на здоровье: как изменились правила вывоза детей за границу

Фото: Выезд детей за границу (dpsu.gov.ua)

В документе указан полный перечень документов, которые понадобятся для коллективной поездки детей

Отныне украинцам станет намного проще выехать с ребенком за границу для отдыха или оздоровления, так как Кабинет министров Украины принял в новой редакции Порядок организации выезда. Об этом говорится в документе пресс-службы правительства.

В данном Порядке установлен полный перечень документов для получения согласия на выезд группы за границу на отдых или оздоровление (отдельно для детей, имеющих родителей и детей-сирот, и детей, лишенных родительской опеки)

Эти изменения коснуться в первую очередь тех, кто планирует путешествия с классом, со школой или организовывает специальные детские туры.

В документе указано, сколько должно быть сопровождающих у группы, кто имеет право сопровождать детей в поездке и каким опытом они должны обладать.

Также в документе прописано:

- предоставление организаторами маршрутов перемещения групп от интернатов до места сбора и места пребывания;

- сопровождение детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, на пути следования;

- обеспечение детей питанием и бытовыми удобствами во время транзитных остановок и перелета;

- предоставление организаторами программ пребывания детей за рубежом с обязательным указанием групповых и индивидуальных мероприятий (экскурсии, поездки, развлекательные программы).

Кроме того, устанавливаются дополнительные требования для семей иностранцев, которые будут принимать у себя детей на отдых и оздоровление (наличие разрешительных документов относительно отсутствия у членов семей судимости, алко - и наркозависимости, психических и инфекционных заболеваний, а также гарантии возвращения детей в Украину).

Напомним, ранее мы писали о том, что Кабмин предлагает Раде уравнять родителей в праве на неполный рабочий день.

А также рассказывали о том, что закон об изменении порядка вывоза детей за границу вступил в силу.