Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Путин - бандит": Чубаров объяснил, почему РФ не освобождает Сенцова и других политзаключенных

STYLERLIFE        27.06.2018 - 14:39
Фото: Рефат Чубаров (РБК-Украина)
Фото: Рефат Чубаров (РБК-Украина)

Рефат Чубаров рассказал о мотивах Путина в вопросе политзаключенных

Глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров рассказал, почему Путин не соглашается освободить политзаключенного Олега Сенцова. Об этом он сообщил  в эфире 5 канала.

Чубаров считает, что Путин никогда не освободит ни Сенцова, ни других политзаключенных, если не увидет в этом личную выгоду. Глава Меджлиса говорит, что иностранные политики и лидеры государств пока не могут повлиять на президента РФ.

"Бандит Путин в вопросе обмена заложников или политзаключенных будет прислушиваться к аргументам бандита Путина. Других – нет", - говорит Рефат.

Он признался, что на освобождение крымскотатарских политзаключенных Умерова и Чийгоза Путин согласился только тогда, когда президент Эрдоган отдал ему задержанных в Турции российских преступников.

"Освобождение Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза, как мы потом выяснили, это был обмен на двух граждан России. Это были преступники, которых задержали спецслужбы Турции. Они (преступники) должны были понести очень жесткое наказание за убийство людей. Они были осуждены за то, что убивали чеченских людей, которые оказывали сопротивление. Поэтому Путин послушал сегодня Ягланда (генсека Совета Европы), завтра может послушать Эрдогана (президента Турции), но пока у него не сойдется то, что хочет бандит Путин, какая-то обменная схема, он никого не отпустит. Или это должны быть такие уступки, что они просто могут быть невозможными", – объяснил Чубаров.

Фото: Рефат Чубаров (РБК-Украина)

Нардеп также рассказал, что крымские татары просили Эрдогана похлопать и за остальных политузников.

"Буквально на второй день после освобождения, Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова принял Эрдоган. И первое, с чего начал Ахтем, это было об Олеге Сенцова. Господин Мустайфа Джемилев на недавней встрече вновь говорил о Сенцова. Мы говорили, что для Украины очень важно, чтобы его освободили ..." – говорит лидер крымских татар.

Чубаров добавил, что он не знает, зачем конкретно Путину понадобился Сенцов.

"Ну почему не освободить Олега Сенцова, он же никак не виноват. А он не освобождает. Значит он еще не нашел ту сферу, где он должен торговаться. Я не знаю, какой это будет вопрос", - отметил Рефат.

Ранее Рефат Чубаров рассказал, как заставить РФ вернуть Крым.

Сколько украинских политзаключенных в РФ

"Путин играет человеческими жизнями": в Киеве провели акцию возле посольства России (фоторепортаж) Free Sentsov: в Москве провели необычную акцию в поддержку режиссера
Теги: Рефат Чубаров, Владимир Путин, Олег Сенцов, политзаключенные
"5 из 5 возможных медалей": украинская гимнастка произвела фурор на турнире в Турции (видео)
В Киеве разгромили табор ромов: активисты сделали жесткое заявление
"Киевхлеб" будет судиться с Roshen из-за "Киевского торта"
"Постоянно живу в напряжении": Лидия Таран откровенно рассказала о своей личной жизни
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь