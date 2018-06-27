"Путін - бандит": Чубаров пояснив, чому РФ не звільняє Сенцова та інших політв'язнів

Рефат Чубаров розповів про мотиви Путіна в питанні політв'язнів

Голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Рефат Чубаров розповів, чому Путін не погоджується звільнити політв'язня Олега Сенцова. Про це він повідомив в ефірі 5 каналу.

Чубаров вважає, що Путін ніколи не звільнить ні Сенцова, ні інших політв'язнів, якщо не побачить цього особисту вигоду. Глава Меджлісу каже, що іноземні політики і лідери держав поки не можуть вплинути на президента РФ.

"Бандит Путін в питанні обміну заручників або політв'язнів буде прислухатися до аргументів бандита Путіна. Інших – ні", - говорить Рефат.

Він зізнався, що на звільнення кримськотатарських політв'язнів Умерова і Чийгоза Путін погодився лише тоді, коли президент Ердоган віддав йому затриманих в Туреччині російських злочинців.

"Звільнення Ільмі Умерова і Ахтема Чийгоза, як ми потім з'ясували, що це був обмін на двох громадян Росії. Це були злочинці, яких затримали спецслужби Туреччини. Вони (злочинці) повинні були понести дуже жорстке покарання за вбивство людей. Вони були засуджені за те, що вбивали чеченських людей, які чинили опір. Тому Путін послухав сьогодні Ягланда (генсека Ради Європи), завтра може послухати Ердогана (президента Туреччини), але поки у нього не зійдеться те, що хоче бандит Путін, якась обмінна схема, він нікого не відпустить. Чи це повинні бути такі поступки, що вони просто можуть бути неможливими", – пояснив Чубаров.

Фото: Рефат Чубаров (РБК-Україна)

Нардеп також розповів, що кримські татари просили Ердогана поплескати і за інших політв'язнів.

"Буквально на другий день після звільнення, Ахтема Чийгоза і Ільмі Умерова прийняв Ердоган. І перше, з чого почав Ахтем, це було про Олега Сенцова. Пан Мустайфа Джемілєв на нещодавній зустрічі знову говорив про Сенцова. Ми говорили, що для України дуже важливо, щоб його звільнили ..." – говорить лідер кримських татар.

Чубаров додав, що він не знає, навіщо конкретно Путіну знадобився Сенцов.

"Ну чому не звільнити Олега Сенцова, він же ніяк не винен. А він не звільняє. Значить він ще не знайшов ту сферу, де він повинен торгуватися. Я не знаю, який це буде питання", - зазначив Рефат.

Раніше Рефат Чубаров розповів, як змусити РФ повернути Крим.

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