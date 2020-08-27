Путин: бойцов Вагнера в Беларусь "завезли" украинцы с американцами

Путин отличился новым бредом про ЧВК "Вагнера" в Беларуси (коллаж РБК-Украина)

Путин считает историю с ЧВК "Вагнера" в Беларуси - спецоперацией Украины и США

Владимир Путин считает, что боевиков "Вагнера" в Беларусь, где их задержали накануне выборов президента, завезли украинские и американские спецслужбы. По мнению хозяина Кремля, бандитов "втемную использовали".

"Они должны были, как им сказали, выехать в третьи страны - в Латинскую Америку, на Ближний Восток - для абсолютно легальной работы. На самом деле их затащили на территорию Беларуси и представили в качестве ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании, что абсолютно не соответствовало действительности. Их просто заманили туда, перетащили через границу. Наши пограничники, кстати, их не пускали туда, но по поддельным документам их туда ввезли. Операция это украинских спецслужб совместно с американскими. Сейчас это достоверно известно", - сказал Путин в интервью пропагандистскому телеканалу "Россия 24".

Также в разговоре с журналистами президент России заявил, что готов предоставить Александру Лукашенко "помощь и в защите суверенитета, внешних границ и в защите стабильности" Беларуси.

"Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов, и я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля, и когда экстремистские, я хочу это подчеркнуть, элементы, прикрываясь политическими лозунгами не перейдут определенных границ и не приступят просто к разбою: не начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее", - признался Путин и добавил, что "правоохранительные органы Беларуси ведут себя достаточно сдержанно".

"Посмотрите, что в некоторых странах происходит", - резюмировал российский президент.

Путин дал интервью российским пропагандистам (фото: kremlin.ru)

Напомним, в конце июля в Беларуси задержали 33 боевиков из российской ЧВК "Вагнера". Некоторые из них до этого принимали участие в военных действиях на Донбассе, убивая украинцев.

В связи с этим Зеленский попросил Лукашенко передать Украине задержанных боевиков "Вагнера".

Но президент соседней страны не пошел навстречу нашему гаранту - Беларусь передала бандитов России.