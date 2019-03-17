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Путин съест его, как плитку шоколада: The Economist написал о трагикомедии Зеленского

STYLERЖизнь    17.03.2019 - 11:22
Путин съест его, как плитку шоколада: The Economist написал о трагикомедии Зеленского
Фото: РБК-Украина

Зеленский вызвал интерес у известного западного издания

Владимир Зеленский оказался в интересной ситуации. Дело в том, что Зеленский напугал дипломатов в разных странах своей "неподготовленностью". Об этом сообщает авторитетное издание The Economist.

"Западных дипломатов пугает его неподготовленность. Многие опасаются, что Владимир Путин съест его будто плитку шоколада производства Петра Порошенко", - отмечается в статье.

Также в публикации "The Economist" под заголовком "Трагикомедия", в которой авторы рассматривают феномен популярности кандидата в президенты Владимира Зеленского, ссылаясь на мнение украинского политолога Владимира Фесенко, делают вывод о том, что люди таким образом намерены "показать власти средний палец", роль которого и отыгрывает комик.

"Будет не до смеха, если украинцы проснутся 1 апреля и не поверят результатам первого тура", - резюмирует Economist.

Издание отмечает, что в случае гипотетической победы, никто не знает, что кандидат в президенты Владимир Зеленский будет делать дальше. По мнению издания, проблема кроется в общих фразах артиста студии "Квартал 95" о сохранении курса на евроинтеграцию, улучшение инвестиционного климата и прекращения войны на Донбассе.

Напомним, что Мировые СМИ оценили шансы Зеленского на выборах президента.

Ранее сообщалось о том, что Социологи обнародовали рейтинг кандидатов в президенты.

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