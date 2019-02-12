Пять квартир за день: журналисты рассекретили огромные имения скандального врача

Журналисты опубликовали расследование о директоре столичного Института Сердца

Борис Тодуров, одиозный кардиохирург и директор Института Сердца, в стенах которого скрывали главного "титушку" Крысина, владеет огромным количеством недвижимости, что далеко не соответствует его зарплате. Об этом идет речь в новом расследовании Александра Курбатова в программе "Наші Гроші".

Согласно данным, которые удалось найти журналистам, скандальный врач владеет просто огромной коллекцией недвижимости.

Также они привели некоторые схемы, по которым семья Тодуровых могла сколотить такое огромное состояние.

Видео: Как Тодуров зарабатывает миллионы на бесплатных операциях (Youtube/Bihus.info)

Роскошное имение Тодуровых занимает шесть гектаров земли. Здесь есть озеро, дом площадью 700 кв. м., бассейн, гостевой дом и даже своя личная электростанция из солнечных батарей. Специалисты допускают, что все это могло стоить не меньше полутора миллионов. Плюс – траты на обслуживание огромной территории и так далее.

Кроме роскошного загородного имения, врач обозначился и другими тратами. Семья Тодуровых купила пять квартир за один день. Жена врача стала владелицей квартиры в 100 кв.м. в новом доме на Позняках.

Фото: Скриншот

Покупка квартиры во время строительства загородного имения на полтора миллиона долларов – это немалые расходы. Но это было только начало.

"Дальше в течение одного дня ближайшие родственники Тодурова стали обладателями еще четырех объектов недвижимости в целом на сумму от полумиллиона долларов. Все четыре соглашения датированы 24 февраля 2016 года", - идет речь в расследовании "Наші Гроші".

Фото: Скриншот

В тот день сын Тодурова Михаил купил также полгектара земли рядом с 6-гектарным имением родителей. Эксперт оценил землю в 15-20 тысяч долларов. Но и єто еще не все. В столице на Новопечерских Липках в тот же день, 24 февраля 2016 года, одна из квартир элитной многоэтажки стала собственностью супруги Тодурова.

Эксперты подчеркивают, что стоимость такого жилья – гораздо выше, чем задекларировал Тодуров. Но, кроме того, дочь Тодурова Наталья, стала обладательницей 150-метровой квартиры в тот же день. И в тот же день супруг Натальи, зять Тодурова, тоже купил себе квартиру в доме на Осокорках.

Фото: Скриншот

"24 февраля 2016 года семья Тодуровых оформила себе недвижимости где-то на полмиллиона долларов. Через год в декларации Бориса Тодурова появляются еще две квартиры: где-то по миллиону гривен каждая", - рассказывается в сюжете программы.

Журналисты также привели примеры схем, как руководитель Института Сердца может получать многомиллионные доходы от незаконных сделок и тендеров. В частности, от продажи стентов, которые ставят при остром коронарном инфаркте. МОЗ Украины закупает такие стенты для украинцев, но у Тордурова их часто ставят за деньги. Большинство пациентов даже не задумываются о том, что стенты могут быть бесплатными, и в стрессовой ситуации отдают за них огромные деньги.

Кроме того, МОЗ закупает для Института и шовные материалы, но у Тодурова все равно проводят закупки таких материалов, к тому же - значительно дороже рыночной стоимости. Впрочем, это далеко не полный список схем обогащения, которые удалось наладить скандальному директору Института Сердца.

Напомним, Минздрав потребовал объяснений от Института Сердца после конфликта с С14.

Кроме того, Тодуров прокомментировал, как "титушка" Крысин мог оказаться в стенах Института.

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