Пытки под Херсоном: тело женщины обнаружили дома вместе с котом

Коллаж РБК-Украина

Полиция проводит расследование загадочной смерти женщины

Сегодня ночью, 22 февраля, в Геническе Херсонской области в сгоревшей квартире был обнаружен труп женщины вместе с котом. Об этом сообщает местное издание "Online Херсон".

Тело 37-летней женщины нашли в большой комнате квартиры, которая расположена по адресу ул. Курасова,5. При этом муж женщины исчез. В данный момент правоохранители занимаются его поиском.

Известно, что в квартире в 4:30 утра был пожар. При этом внутри было все перевернуто, а вещи разбросаны. Предполагается, что женщина могла умереть насильственной смертью.

Люди говорят о том, что женщину пытали, а потом подожгли квартиру, чтобы замести следы.

Полиция пока данный инцидент никак не комментирует. Убийство женщины не подтверждается, но и опровержения тоже нет. На месте происшествия проводятся оперативно-следственные действия.

Напомним, что в Сумской области мать зверски убила свою новорожденную дочь.

Ранее сообщалось, что на Волыни мать троих детей убила супруга. Женщина сделала один удар ножом, который пришелся в область сердца.

Мы также писали о том, что в США в городе Ларедо произошел жесткий случай: родители растворили свою дочь в кислоте. Таким образом, они хотели скрыть ее смерть от других.