Рабинович о шоу "Кандидат": мы с телезрителями выбрали действительно "народного кандидата"

Видео: YouTube/112 Украина

Победителем социально-политического реалити-шоу "Кандидат" после дебатов финалистов в прямом эфире телеканала "112 Украина" стала Ирина Майстер из Василькова Киевской области. Финал шоу состоялся в воскресенье, 4 ноября.

За Ирину проголосовали 36% телезрителей, а также лучшей ее назвали ведущие шоу - народные депутаты Украины Вадим Рабинович (лидер партии "За життя"), Нестор Шуфрич (член партии "За життя") и телеведущая канала "112 Украина" Анна Степанец.

По условиям реалити-шоу, победительница получает место в проходной части списка партии "За життя" на следующих выборах в Верховную Раду, а также годовое обучение в Стэнфордском университете.

Ирина Майстер (фото: пресс-служба)

Отметим, что на протяжении нескольких месяцев участники соревновались за право стать народным депутатом, проходя различные испытания и выполняя задания. Каждую неделю из шоу выбывал один из кандидатов. В финал проекта из 12 участников прошли 4 самых сильных: Андрей Кучер, Олеся Василец, Артем Кухаренко и Ирина Майстер.

"Цель этого проекта - отобрать лучшего кандидата. Но это не моя задача, это задача всех телезрителей. Они и голосовали за своих фаворитов в это воскресенье. И теперь в партию мы приглашаем по-настоящему "народного кандидата", - заявил Вадим Рабинович.

Он также подчеркнул, что проект "Кандидат" - это хороший опыт создания социального лифта, который познакомил страну с новыми лицами из регионов и позволил подключить их к политическим процессам в Украине.

"Я не знаю других таких проектов, на которых люди смогли бы себя проявить подобным образом. Их видела вся страна, и мы видели, как все это происходило. Мне очень понравился этот проект. Я работал с ребятами почти три месяца, и считаю, что у нас растет блестящая молодежь! Нужно идти в народ, делать вот такие социальные лифты, поднимать людей из регионов. Все участники – очень достойные люди. Мне эти ребята нравятся, думаю, что они все будут работать в партии "За життя". Даже те, кто выбыли из проекта, уже начали работать в наших региональных организациях, - и это действительно новый подход к формированию новых политиков", - убежден Рабинович.

Ранее Рабинович сказал, что проект "Кандидат" открыл дорогу в политику активным людям из регионов.