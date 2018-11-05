Рабінович про шоу "Кандидат": ми з телеглядачами обрали справді "народного кандидата"

Відео: YouTube/112 Україна

Переможцем соціально-політичного реаліті-шоу "Кандидат" після дебатів фіналістів у прямому ефірі телеканалу "112 Україна" стала Ірина Майстер з Василькова Київської області. Фінал шоу відбувся в неділю, 4 листопада.

За Ірину проголосували 36% телеглядачів, а також кращою її назвали ведучі шоу - народні депутати України Вадим Рабінович (лідер партії "За життя"), Нестор Шуфрич (член партії "За життя") і телеведуча каналу "112 Україна" Анна Степанець.

За умовами реаліті-шоу, переможниця отримує місце в прохідній частині списку партії "За життя" на наступних виборах у Верховну Раду, а також річне навчання в Стенфордському університеті.

Ірина Майстер (фото: прес-служба)

Зазначимо, що протягом кількох місяців учасники змагалися за право стати народним депутатом, проходячи різні випробування і виконуючи завдання. Щотижня з шоу вибував один з кандидатів. У фінал проекту з 12 учасників пройшли 4 найсильніших: Андрій Кучер, Олеся Василець, Артем Кухаренко та Ірина Майстер.

"Мета цього проекту - відібрати кращого кандидата. Але це не моє завдання, завдання усіх телеглядачів. Вони і голосували за своїх фаворитів у цю неділю. І тепер в партію ми запрошуємо по-справжньому "народного кандидата", - заявив Вадим Рабінович.

Він також підкреслив, що проект "Кандидат" - це хороший досвід створення соціального ліфта, який познайомив країну з новими особами з регіонів і дозволив підключити їх до політичних процесів в Україні.

"Я не знаю інших таких проектів, на яких люди змогли б проявити себе подібним чином. Їх бачила вся країна, і ми бачили, як все це відбувалося. Мені дуже сподобався цей проект. Я працював з людьми майже три місяці, і вважаю, що у нас росте блискуча молодь! Треба йти в народ, робити ось такі соціальні ліфти, піднімати людей з регіонів. Всі учасники - дуже гідні люди. Мені ці молоді люди подобаються, думаю, що вони всі будуть працювати в партії "За життя". Навіть ті, хто вибули з проекту, вже почали працювати в наших регіональних організаціях, - і це дійсно новий підхід до формування нових політиків", - переконаний Рабінович.

Раніше Рабінович сказав, що проект "Кандидат" відкрив дорогу в політику активним людям з регіонів.