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Расширение сотрудничества: на украинский рынок выходит новая торговая марка средств для ухода за волосами

STYLERЖизнь    24.06.2019 - 18:05
Расширение сотрудничества: на украинский рынок выходит новая торговая марка средств для ухода за волосами
Магазин EVA (фото: facebook.com/EVA.dp.ua)

Национальная сеть Линия магазинов EVA развивает направление СТМ

Национальная сеть Линия магазинов EVA разработала и выпустила три линейки лечебных средств в группе мытья волос. Новая собственная торговая марка (СТМ) имеет название GEN 96 genetic lab и в ближайшее время станет доступной в сети EVA. Лечебные компоненты новой СТМ предотвращают выпадение волос и появление перхоти, имеют антисептическое действие.

"В сегментах профессиональных средств для ухода достаточно низкая конкуренция с транснациональными марками. А с точки зрения спроса покупателей эти ниши активно растут. Поэтому мы решили, что сейчас самое время работать с этими категориями", - комментирует директор департамента собственных торговых марок EVA Галина Ободец

Кроме того, компания создала новую категорию СТМ в области профессиональных средств для окрашивания волос. ТМ IQ Code и Estima было создано в партнерстве с производителями Италии.

"Когда мы впервые увидели воочию, как для одной краски сочетаются 42 разнообразных оттенка блонд, то были точно уверены в качестве продукции и в том, что с этим производителем стоит сотрудничать", - рассказывает Ободец.

Национальная сеть Линия магазинов EVA развивает направление СТМ с 2010 года. Сейчас в компании создано 37 СТМ. По данным EVA, 4 из 10 единиц товара в корзине покупателей сети – это СТМ.

60% СТМ производится на предприятиях Украины, остальные – за рубежом. География производства СТМ насчитывает более 100 партнеров из 17 стран мира. На создание одного продукта СТМ идет от 6 до 9 месяцев. В этот процесс входит разработка рецептуры товара, производство, сертификация и контроль качества и др.

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