Она вас разлюбила! Верные признаки, что вы теряете любимую женщину

Вы начали чувствовать дистанцию

Если вы чувствуете определенную дистанцию между вами или чувствуете, что она отдаляется, возможно, она разлюбила вас. Она перестала прилагать усилия, не уделяет вам и вашим отношениям такого внимания, как раньше. Это - тревожный звоночек!

Она мало с вами разговаривает

Если она не звонит, чтобы услышать ваш голос, или не пишет милые смс-ки, как раньше, это может означать, что она не думает о вас так много, как раньше. Если заметили такую тенденцию, попробуйте откровенно поговорить.

Ей безразлично на вас и ваши чувства

Она начала ставить вас не на первое место или не находит время, чтобы выслушать, как вы себя чувствуете. Влюбленные люди хотят делиться своими взлетами и падениями со своим партнером и быть рядом с его победами и испытаниями. Если это не так, возможно, любовь угасла.

Она проводит с вами меньше времени

Она всегда занята другими делами? Если она больше не уделяет времени вашим отношениям, возможно, она разлюбила вас. Это особенно верно, если она строит много планов без вас и проводит больше времени с друзьями, чем раньше.

Она вас критикует

Часто ли она обвиняет вас или указывает на ваши недостатки? Ваша возлюбленная стала более критичной, чем раньше, она сосредоточена на негативе о вас или ваших отношениях. Если кажется, что вы во всем виноваты и каждая мелочь, которую вы делаете, раздражает ее, в ваших отношениях могут возникнуть проблемы.

Она унижает вас перед другими людьми

Партнер, который вас поддерживает, вступится за вас, а не будет вас клеветать. Независимо от того, слышали ли вы случайно, как она сказала что-то плохое о вас своим друзьям, или кто-то из общих знакомых пересказал вам что-то неприятное, это значит, что она потеряла к вам уважение.

Она перестала строить с вами планы на будущее

Если она все еще заинтересована в отношениях, она может говорить о предстоящих отпусках, планах на поездки или даже о браке, покупке дома или рождении детей. Однако если ее любовь угасла, планов на общее с вами будущее у нее может уже не быть.

Она избегает физического контакта и близости с вами

Вы перестали быть нежными друг к другу? Это нормально проходить через "сухие периоды" в длительных отношениях. Но если она, кажется, не заинтересована ни в чем, от держания за руки до поцелуев и секса, в ваших отношениях проблемы.

Она флиртует с другими

Если она флиртует с другими, возможно, она вас разлюбила. Это серьезная причина для беспокойства, особенно, если она регулярно флиртует с кем-то конкретным. Помните, что дружить с людьми вне пределов ваших отношений - это нормально и здорово, но откровенный флирт - это уже за гранью.