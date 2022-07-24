Вона вас розлюбила! Вірні ознаки, що ви втрачаєте кохану жінку

Ви почали відчувати дистанцію

Якщо ви відчуваєте певну дистанцію між вами або відчуваєте, що вона віддаляється, можливо, вона розлюбила вас. Вона перестала докладати зусиль, не приділяє вам і вашим стосункам такої уваги, як раніше. Це - тривожний дзвіночок!

Вона мало з вами розмовляє

Якщо вона не дзвонить, щоб почути ваш голос, або не пише милі смс-ки, як раніше, це може означати, що вона не думає про вас так багато, як раніше. Якщо помітили таку тенденцію, спробуйте відверто поговорити.

Їй байдуже на вас і ваші почуття

Вона почала ставити вас не на перше місце або не знаходить час, щоб вислухати, як ви себе почуваєте. Закохані люди хочуть ділитися своїми злетами та падіннями зі своїм партнером і бути поруч із його перемогами та випробуваннями. Якщо це не так, можливо, любов згасла.

Вона проводить з вами менше часу

Вона завжди зайнята іншими справами? Якщо вона більше не приділяє часу вашим стосункам, можливо, вона розлюбила вас. Це особливо вірно, якщо вона будує багато планів без вас і проводить більше часу з друзями, ніж раніше.

Вона вас критикує

Чи часто вона звинувачує вас або вказує на ваші недоліки? Ваша кохана стала більш критичною, ніж раніше, вона зосереджена на негативі про вас або ваших стосунках. Якщо здається, що ви в усьому винні і кожна дрібниця, яку ви робите, дратує її, у ваших стосунках можуть виникнути проблеми.

Вона принижує вас перед іншими людьми

Партнер, який вас підтримує, заступиться за вас, а не буде вас обмовляти. Незалежно від того, чи чули ви випадково, як вона сказала щось погане про вас своїм друзям, чи хтось із спільних знайомих переповів вам щось неприємне, це означає, що вона втратила до вас повагу.

Вона перестала будувати з вами плани на майбутнє

Якщо вона все ще зацікавлена ​​у стосунках, вона може говорити про майбутні відпустки, плани на подорожі або навіть одруження, покупка будинку чи народження дітей. Однак якщо її любов згасла, планів на спільне з вами майбутнє у неї може вже не бути.

Вона уникає фізичного контакту та близькості з вами

Ви перестали бути ніжними один до одного? Це нормально проходити через "сухі періоди" в тривалих стосунках. Але якщо вона, здається, не зацікавлена ​​ні в чому, від тримання за руки до поцілунків і сексу, у ваших стосунках проблеми.

Вона фліртує з іншими

Якщо вона фліртує з іншими, можливо, вона вас розлюбила. Це серйозна причина для занепокоєння, особливо, якщо вона регулярно фліртує з кимось конкретним. Пам’ятайте, що дружити з людьми поза межами ваших стосунків - це нормально і здорово, але відвертий флірт - це вже за межею.