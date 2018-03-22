"Разочаровались в политиках": эксперт объяснил, почему украинцы – одни из самых несчастных людей на планете

Большинства украинцев желают лучшей судьбы для своих детей за пределами Украины

В сети сообщили, что украинцы – одни из самых несчастных людей на планете. Об этом свидетельствуют недавно обнародованные данные исследования на определение индекса счастья, которое проводится под эгидой ООН, передает "Слово и Дело".

Украина получила 138-ю позицию из 156 в рейтинге, расположившись рядом с такими странами, как Судан, Того и, Гвинея. Результаты рейтинга действительно впечатляют, если вспомнить, что в 2013 году Украина была на 86-м месте.

Рейтинг стран определялся по таким критериям, как ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, уровень коррупции и тому подобное.

Тем не менее, в украинском обществе наблюдается высокий уровень социальной поддержки и щедрости. Можно предположить, что украинцы разочаровались в политиках и прониклись глубоким недоверием ко всем институтам власти – исполнительной, законодательной, судебной. В то же время стали больше доверять так называемым "горизонтальным социальным связям". Это прежде всего объясняет, почему в бедной стране такой высокий уровень отзывов на благотворительность и волонтерство.

Также основной опорой украинцев в плане доверия – это их семьи и близкие люди.

Серьезным сигналом, что в обществе происходит что-то совсем не так, является искреннее желание большинства украинцев лучшей судьбы для своих детей за пределами Украины. Возможно, протестовать активная часть украинцев не хотят, потому что отчаялись в таком методе достижения целей. И теперь считают более целесообразным создать лучшие условия развития для своих детей, но не в пределах нашего государства.

Ранее сообщалось, что во Львовской области на коленях простились с погибшим в зоне АТО пограничником (фото, видео).