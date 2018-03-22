"Розчарувалися в політиках": експерт пояснив, чому українці – одні з найбільш нещасних людей на планеті

Більшості українців бажають кращої долі для своїх дітей за межами України

У мережі повідомили, що українці – одні з найбільш нещасних людей на планеті. Про це свідчать нещодавно оприлюднені дані дослідження на визначення індексу щастя, яке проводиться під егідою ООН, передає "Слово і Діло".

Україна отримала 138-ю позицію з 156 в рейтингу, розташувавшись поруч із такими країнами, як Судан, Того і, Гвінея. Результати рейтингу дійсно вражають, якщо згадати, що в 2013 році Україна була на 86-му місці.

Рейтинг країн визначався за такими критеріями, як очікувана тривалість життя, соціальна підтримка, рівень корупції тощо.

Тим не менш, в українському суспільстві спостерігається високий рівень соціальної підтримки і щедрості. Можна припустити, що українці розчарувалися в політиках і перейнялися глибокою недовірою до всіх інститутів влади – виконавчої, законодавчої, судової. В той же час стали більше довіряти так званих "горизонтальних соціальних зв'язків". Це насамперед пояснює, чому в бідній країні такий високий рівень відгуків на благодійність і волонтерство.

Також основний опорою українців в плані довіри – це їх сім'ї та близькі люди.

Серйозним сигналом, що в суспільстві відбувається щось зовсім не так, є щире бажання більшості українців кращої долі для своїх дітей за межами України. Можливо, протестувати активна частина українців не хочуть, тому що зневірилися в такому методі досягнення цілей. І тепер вважають більш доцільним створити кращі умови для розвитку своїх дітей, але не в межах нашої держави.

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