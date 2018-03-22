Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Розчарувалися в політиках": експерт пояснив, чому українці – одні з найбільш нещасних людей на планеті

STYLERLIFE        22.03.2018 - 22:17
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Більшості українців бажають кращої долі для своїх дітей за межами України

У мережі повідомили, що українці – одні з найбільш нещасних людей на планеті. Про це свідчать нещодавно оприлюднені дані дослідження на визначення індексу щастя, яке проводиться під егідою ООН, передає "Слово і Діло".

Україна отримала 138-ю позицію з 156 в рейтингу, розташувавшись поруч із такими країнами, як Судан, Того і, Гвінея. Результати рейтингу дійсно вражають, якщо згадати, що в 2013 році Україна була на 86-му місці.

Рейтинг країн визначався за такими критеріями, як очікувана тривалість життя, соціальна підтримка, рівень корупції тощо.

Тим не менш, в українському суспільстві спостерігається високий рівень соціальної підтримки і щедрості. Можна припустити, що українці розчарувалися в політиках і перейнялися глибокою недовірою до всіх інститутів влади – виконавчої, законодавчої, судової. В той же час стали більше довіряти так званих "горизонтальних соціальних зв'язків". Це насамперед пояснює, чому в бідній країні такий високий рівень відгуків на благодійність і волонтерство.

Також основний опорою українців в плані довіри – це їх сім'ї та близькі люди.

Серйозним сигналом, що в суспільстві відбувається щось зовсім не так, є щире бажання більшості українців кращої долі для своїх дітей за межами України. Можливо, протестувати активна частина українців не хочуть, тому що зневірилися в такому методі досягнення цілей. І тепер вважають більш доцільним створити кращі умови для розвитку своїх дітей, але не в межах нашої держави.

Раніше повідомлялося, що у Львівській області на колінах попрощалися з загиблими в зоні АТО прикордонником (фото, відео).

Скільки українців є потенційними емігрантами: соціологи провели дослідження (відео) "Українець розчарувався": соціолог розповів про настрої мешканців нашої країни
Теги: общество, украинцы
Під Києвом вчителька прямо на уроці грубо принизила учня (відео)
"Не хоче мати нічого спільного": королева Єлизавета II назвала дружину свого сина "аморальною жінкою"
"Зверніть на мене увагу": Женя Галич зробив несподівану пропозицію Тіні Кароль
На Закарпатті заборонили носити маски і балаклави
On Top