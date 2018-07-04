"Ребята, я ошалела": в сети рассказали о новой схеме мошенников

В новой мошеннической схеме был задействован ребенок

Жительница Соломенского района столицы рассказала о новом виде мошенничества. Об этом она написала в группе "Соломенский голос" на странице в Facebook.

В новой мошеннической схеме был задействован ребенок.

"Пока дочь прыгала на аттракционе "Лабиринт", я сидела на лавочке и просматривала статьи в телефоне. И вдруг я вижу руку, которая пытается выдернуть у меня мой мобильный. Я подняла глаза и увидела мальчишку лет 10-12. На мое удивление я услышала фразу: "Тетенька, ну отдай мой телефон". Ребята, я ошалела", - говорит женщина.

По ее словам, сразу же к ней подошли двое людей – мужчина и женщина.

"У нас с ним начинает происходить возня, я прячу телефон в сумку, он скулит, что б я отдала его телефон. И вдруг рядом с нами нарисовывается пара немолодых и располагающих к себе индивидуумов. Женщина у меня интеллигентно интересуется, что происходит. Мальчик говорит, что я отняла у него телефон… И тут мужчина начинает мне хамить и грозить вызвать полицию. Я говорю, что б вызывал. При этом мальчик уже пытается лезть мне в сумку. Я перехватила его руку и выкрутила 2 пальца", - продолжает история жительница столицы.

Женщина отметила, как ей удалось избежать от рук мошенников.

"Парочку я предупредила, что если не свалят, то сломаю ребенку пальцы, что я тертый калач и на разводы не ведусь. Какое-то время мы еще посоревновались в остроумии, но они позиции сдали…

Я не такая крутая и не моя мощь их прогнала. Я думаю, что это был запасной план и он просто не отработан. Мальчик банально должен был выхватить у меня мобильный, но у меня привычка придерживать телефон пальцем сверху", - подытожила она.

Скриншот поста (facebook.com/groups/Solomyansky.golos)

Пользователи соцсети бурно отреагировали на эту информацию.

Скриншот комментариев (facebook.com/groups/Solomyansky.golos)

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