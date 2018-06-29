"Запугивают и применяют физическую силу": в сети рассказали о патрульных-мошенниках на дорогах

Полицейские останавливают автомобили и заявляют о конфискации

Около Чернигова патрульные полицейские остановили автомобиль и заявили, что транспортное средство подлежит конфискации. Причем оснований для этого они не назвали. Об этом сообщил German Nenov в Facebook.

"Сегодня утром, мы с другом и моей собакой отправились в конный двор "Седнев" на уикенд. Вызвали такси и нашим водителем оказалась прекрасная девушка Светлана. Мы замечательно проехали больше половины пути, и на подъезде к Чернигову нас останавливает патруль полиции и сообщает, что согласно данным новой системы "Рубеж", на основании долга по кредиту в 5 000 грн автомобиль подлежит немедленной конфискации прямо на дороге", - написал он.

Видео: Рассказ женщины-водителя о произошедшем (facebook.com/german.nenov)

Пострадавшие потребовали у полицейских предоставить документ с мокрой печатью, который подтверждает законность конфискации авто.

"Они порекомендовали покинуть место происшествия и ехать по своим делам, мотивируя отказ предоставить документы луганской пропиской водителя. Перед нами этот же патруль остановил еще одно авто, на этот раз с пенсионерами за рулем и по каким-то причинам также объявили о конфискации авто. Водители обеих машин протестовали и начали вызывать полицию, полицейские провели опись авто, и мы уехали", - рассказывает пострадавший.

Водители несколько раз вызывали полицию, но безуспешно.

"Люди 11 часов без еды и туалета, их держат на трассе, угрожают, что при попытке уехать будут в них стрелять. Эвакуатор уехал, не забрав авто. В итоге полицейские тупо ждут темноты, чтобы по-тихому решить вопрос с двумя пенсионерами и девушкой", - подытожил очевидец.

Скриншот поста (facebook.com/german.nenov)

Напомним, как полиция не хотела оформлять ДТП с пьяным водителем фуры.

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