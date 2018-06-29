"Залякують і застосовують фізичну силу": в мережі розповіли про патрульних-шахраїв на дорогах

Поліцейські зупиняють автомобілі і заявляють про конфіскацію

Близько Чернігова патрульні поліцейські зупинили автомобіль і заявили, що транспортний засіб підлягає конфіскації. При цьому підстав вони не назвали. Про це повідомив German Nenov в Facebook.

"Сьогодні вранці, ми з другом і моїм собакою вирушили в кінний двір "Седньов" на вікенд. Викликали таксі і нашим водієм виявилася прекрасна дівчина Світлана. Ми чудово проїхали більше половини шляху, і на під'їзді до Чернігова нас зупиняє патруль поліції і повідомляє, що згідно з даними нової системи "Рубіж", на підставі боргу по кредиту в 5 000 грн автомобіль підлягає негайній конфіскації прямо на дорозі", - написав він.

Відо: Розповідь жінки-водія про те, що сталося (facebook.com/german.nenov)

Постраждалі зажадали у поліцейських надати документ з мокрою печаткою, який підтверджує законність конфіскації авто.

"Вони порекомендували залишити місце події і їхати у своїх справах, мотивуючи відмову надати документи луганською пропискою водія. Перед нами цей же патруль зупинив ще одне авто, на цей раз з пенсіонерами за кермом і з якихось причин також оголосили про конфіскацію авто. Водії обох машин протестували і почали викликати поліцію, поліцейські провели опис авто, і ми поїхали", - розповідає потерпілий.

Водії кілька разів викликали поліцію, але безуспішно.

"Люди 11 годин без їжі і туалету, їх тримають на трасі, загрожують, що при спробі виїхати будуть в них стріляти. Евакуатор поїхав, не забравши авто. У результаті поліцейські тупо чекають темряви, щоб по-тихому вирішити питання з двома пенсіонерами і дівчиною", - підсумував очевидець.

Скріншот поста (facebook.com/german.nenov)

Нагадаємо, як поліція не хотіла оформляти ДТП з п'яним водієм фури.

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