"Я ошаленіла": в мережі розповіли про нову схему шахраїв

У новій шахрайській схемі був задіяна дитина

Мешканка Солом'янського району столиці розповіла про новому вигляді шахрайства. Про це вона написала у групі "Солом'янський голос" на сторінці Facebook.

У новій шахрайській схемі був задіяна дитина.

"Поки дочка стрибала на атракціоні "Лабіринт", я сиділа на лавочці і переглядала статті в телефоні. І раптом я бачу руку, яка намагається висмикнути у мене мій мобільний. Я підняла очі і побачила хлопчика років 10-12. На моє здивування я почула фразу: "Тітонька, ну віддай мій телефон". Хлопці, я ошаленіла", - каже жінка.

За її словами, одразу ж до неї підійшли двоє людей – чоловік і жінка.

"У нас з ним починає відбуватися метушня, я ховаю телефон у сумку, він скиглить, що б я віддала його телефон. І раптом поруч з нами нарисовывается пара немолодих і розташовують до себе індивідуумів. Жінка у мене інтелігентно цікавиться, що відбувається. Хлопчик каже, що я відібрала в нього телефон... І тут чоловік починає мені хамити і погрожувати викликати поліцію. Я говорю, що б викликав. При цьому хлопчик вже намагається лізти мені в сумку. Я перехопила його руку і викрутила 2 пальця", - продовжує історія мешканка столиці.

Жінка зазначила, що їй вдалося уникнути від рук шахраїв.

"Парочку я попередила, що якщо не звалять, то зламаю дитині пальці, що я тертий калач і на розлучення не ведусь. Якийсь час ми ще позмагалися в дотепності, але вони здали позиції...

Я не така крута і не моя міць їх прогнала. Я думаю, що це був запасний план, і він просто не відпрацьований. Хлопчик банально повинен був вихопити у мене мобільний, але у мене звичка притримувати телефон пальцем зверху", - підсумувала вона.

Скріншот поста (facebook.com/groups/Solomyansky.golos)

Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на цю інформацію.

Скріншот коментарів (facebook.com/groups/Solomyansky.golos)

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