"Решают свои задачи": эксперт рассказал, кто финансирует терроризм на Донбассе

Блогер указал на роль беглых украинских экс-политиков

Эксперт и блогер Алексей Арестович рассказал, кто финансирует боевиков, которые воюют на востоке Украины. Об этом он сообщил в интервью "Апострофу".

По словам Алексея, террористы самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" получают деньги не только от Кремля, но и от беглых украинских политиков и олигархов.

"Вообще за весь этот цирк у нас на востоке платят в основном бывшие наши, сбежавшие: Курченко (он оплачивает то, что у нас в столице творится, но тем не менее), Янукович, Пшонка, Азаров, Портнов. То есть вся публика, вывезшая отсюда миллионы и миллиарды долларов", - отметил блогер.

Арестович считает, что деньги на это их заставили дать люди с ФСБ.

"К ним пришли простые парни из ФСБ, а также Владислав Сурков и прочие товарищи и сказали: "Ребята, вы кто такие? Вы прозевали страну, на которую у нас были большие планы. Вы что, думаете, что русские парни за русские деньги будут там погибать? Вы нам продемонстрируйте свою готовность, серьезность и желание реально вернуть все назад – и мы подключимся", - говорит эксперт.

По его словам, в России не такие идиоты, чтобы тратить свои деньги.

"Они их, конечно, тратят, но они решают свои задачи", - размышляет Алексей.

Эксперт также упомянул Рината Ахметова.

Арестович считает, что Ахметов пытался сыграть на противоречиях и на особом статусе Донбасса, поднять свой политический и экономический вес и частично заигрывал с россиянами в этом отношении.

"Но с первого же дня началось отжатие его предприятий, офисов. И вдруг он обнаружил, что простым имперским парням из ГРУ и ФСБ плевать, какие у него тут интересы, чего он хочет и какое у него влияние на Донбассе", - сказал блогер.

"Все эти рублевские и ростовские беженцы очень быстро поняли, что оказались между двух огней. Они находятся в подвешенном состоянии: с одной стороны, если они плохо платят, всегда есть способ объяснить, что надо платить с охотой. С другой стороны, в свете того, о чем мы говорили, вырисовывается российская стратегия: они не будут отказываться от Украины, более того, у них пик боеготовности примерно на 2020 год. Формируются в том числе военные инструменты, судя по всему, все смещается на более ранние даты", - добавил он.

Напомним, что украинцам указали на то, как они уничтожают последствия Революции достоинства.