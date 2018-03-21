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"Дальше будет только хуже": украинцам указали на то, как они уничтожают последствия Революции достоинства

STYLERLIFE        21.03.2018 - 15:38
Фото: Революция достоинства (РБК-Украина)
Фото: Революция достоинства (РБК-Украина)

Люди начали думать, что могут легко сменить власть

Украинцы сами же уничтожают то, что было получено после Революции достоинства. Об этом в интервью "Апострофу" заявил эксперт и блогер Алексей Арестович.

"Мы попали в нехорошую ситуацию в Украине. Майдан обошелся нам слишком легкой ценой, и теперь у всей патриотической публики возникла иллюзия, что власть можно снимать и ставить по три раза в день. С помощью Facebook. Или же достаточно собираться на площади. Можно ненавидеть Порошенко, презирать и смеяться над СБУ, но минометные мины, которые должны были разорваться в центре Крещатика, – это конкретные вещи. Это же не "зрада зрадная". Это конкретный теракт с конкретными последствиями, который является частью большого замысла. И вот эти "сволочи, которые душат свободу в Украине", его предотвратили", - сказал он.

Видео: Алексей Арестович (youtube.com/Апостроф)

Эксперт отметил, что в дальнейшем ситуация будет ухудшаться.

"Это не первая предотвращенная волна и не последняя. Дальше будет только хуже. И тут встает вопрос о сознательности нашей части общества и том, не являемся ли мы еще большим посмешищем, чем сам Запад. Ведь Запад хотя бы защищен НАТО, влиянием, деньгами, а мы ничем не защищены. Наши олигархи не хранят деньги в России. Их олигархи инвестируют в украинскую экономику, товарооборот с Россией растет. Россия – наш торговый партнер №1. Они имеют здесь колоссальное влияние, а мы имеем нездоровое общество, не очень умную власть, разложенные спецслужбы и армию в достаточной степени, и мы уязвимы с такого количества сторон, что нас можно использовать, как полигон. Только героическими усилиями отдельных людей это удается отбивать", - поясняет он.

По мнению Арестовича, украинцы добровольно разрушают "то немногое, что мы получили в 1991 году и в 2014-м отбили".

Ранее в сети показали итоги Революции Достоинства в цифрах.

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Теги: Революция достоинства
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