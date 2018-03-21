"Дальше будет только хуже": украинцам указали на то, как они уничтожают последствия Революции достоинства

Люди начали думать, что могут легко сменить власть

Украинцы сами же уничтожают то, что было получено после Революции достоинства. Об этом в интервью "Апострофу" заявил эксперт и блогер Алексей Арестович.

"Мы попали в нехорошую ситуацию в Украине. Майдан обошелся нам слишком легкой ценой, и теперь у всей патриотической публики возникла иллюзия, что власть можно снимать и ставить по три раза в день. С помощью Facebook. Или же достаточно собираться на площади. Можно ненавидеть Порошенко, презирать и смеяться над СБУ, но минометные мины, которые должны были разорваться в центре Крещатика, – это конкретные вещи. Это же не "зрада зрадная". Это конкретный теракт с конкретными последствиями, который является частью большого замысла. И вот эти "сволочи, которые душат свободу в Украине", его предотвратили", - сказал он.

Видео: Алексей Арестович (youtube.com/Апостроф)

Эксперт отметил, что в дальнейшем ситуация будет ухудшаться.

"Это не первая предотвращенная волна и не последняя. Дальше будет только хуже. И тут встает вопрос о сознательности нашей части общества и том, не являемся ли мы еще большим посмешищем, чем сам Запад. Ведь Запад хотя бы защищен НАТО, влиянием, деньгами, а мы ничем не защищены. Наши олигархи не хранят деньги в России. Их олигархи инвестируют в украинскую экономику, товарооборот с Россией растет. Россия – наш торговый партнер №1. Они имеют здесь колоссальное влияние, а мы имеем нездоровое общество, не очень умную власть, разложенные спецслужбы и армию в достаточной степени, и мы уязвимы с такого количества сторон, что нас можно использовать, как полигон. Только героическими усилиями отдельных людей это удается отбивать", - поясняет он.

По мнению Арестовича, украинцы добровольно разрушают "то немногое, что мы получили в 1991 году и в 2014-м отбили".

Ранее в сети показали итоги Революции Достоинства в цифрах.