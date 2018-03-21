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"Далі буде тільки гірше": українцям вказали на те, як вони знищують наслідки Революції гідності

STYLERLIFE        21.03.2018 - 15:38
Фото: Революція гідності (РБК-Україна)
Фото: Революція гідності (РБК-Україна)

Люди почали думати, що можуть легко змінити владу

Українці самі ж знищують те, що було отримано після Революції гідності. Про це в інтерв'ю "Апострофу" заявив експерт і блогер Олексій Арестович.

"Ми потрапили в негарну ситуацію в Україні. Майдан обійшовся нам занадто легкою ціною, і тепер у всій патріотичної публіки виникла ілюзія, що владу можна знімати і ставити по три рази в день. З допомогою Facebook. Або ж достатньо збиратися на площі. Можна ненавидіти Порошенко, зневажати і сміятися над СБУ, але мінометні міни, які повинні були розірватися в центрі Хрещатика, – це конкретні речі. Це ж не "зрада зрадная". Це конкретний теракт з конкретними наслідками, який є частиною великого задуму. І ось ці "сволоти, які душать свободу в Україні", йому запобігли", - сказав він.

Відео: Олексій Арестович (youtube.com/Апостроф)

Експерт зазначив, що надалі ситуація буде погіршуватися.

"Це не відвернена перша хвиля і не остання. Далі буде тільки гірше. І тут постає питання про свідомість нашої частини суспільства і те, чи не є ми ще більшим посміховиськом, ніж сам Захід. Адже Захід хоча б захищений НАТО, впливом, грошима, а ми нічим не захищені. Наші олігархи не зберігають гроші в Росії. Їх олігархи інвестують в українську економіку, товарообіг з Росією зростає. Росія – наш торговий партнер №1. Вони мають колосальний вплив, а ми маємо нездорове суспільство, не дуже розумну владу, розкладені спецслужби і армію в достатній мірі, і ми вразливі з такої кількості сторін, що нас можна використовувати як полігон. Тільки героїчними зусиллями окремих людей це вдається відбивати", - пояснює він.

На думку Арестовича, українці добровільно руйнують те небагато, що ми отримали у 1991 році, і в 2014-му відбили".

Раніше у мережі показали підсумки Революції Гідності в цифрах.

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Теги: Революция достоинства
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