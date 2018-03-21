"Вирішують свої завдання": експерт розповів, хто фінансує тероризм на Донбасі

Блогер вказав на роль українських політиків-втікачів

Експерт і блогер Олексій Арестович розповів, хто фінансує бойовиків, які воюють на сході України. Про це він повідомив в інтерв'ю "Апострофу".

За словами Олексія, терористи самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" отримують гроші не тільки від Кремля, але і від втікачів українських політиків та олігархів.

"Взагалі за весь цей цирк у нас на сході платять в основному колишні наші, втікачі: Курченко (він оплачує те, що у нас твориться в столиці, але тим не менш), Янукович, Пшонка, Азаров, Портнов. Тобто вся публіка, вывезшая звідси мільйони і мільярди доларів", - зазначив блогер.

Арестович вважає, що гроші на це їх змусили дати люди з ФСБ.

"До них прийшли прості хлопці з ФСБ, а також Владислав Сурков та інші товариші, і сказали: "Хлопці, ви хто такі? Ви прогавили країну, на яку у нас були великі плани. Ви що, думаєте, що російські хлопці за російські гроші будуть там гинути? Ви нам продемонструйте свою готовність, серйозність і бажання реально повернути все назад – і ми долучимося", - говорить експерт.

За його словами, в Росії не такі ідіоти, щоб витрачати свої гроші.

"Вони їх, звичайно, витрачають, але вони вирішують свої завдання", - розмірковує Олексій.

Експерт також згадав Ріната Ахметова.

Арестович вважає, що Ахметов намагався зіграти на суперечностях і на особливий статус Донбасу, підняти свій політичний і економічний вага і частково загравав з росіянами в цьому відношенні.

"Але з першого ж дня почалося відтискання його підприємств, офісів. І раптом він виявив, що простим імперським хлопцям з ГРУ і ФСБ плювати, які у нього тут інтереси, чого він хоче, і яке у нього вплив на Донбасі", - сказав блогер.

"Всі ці рубльовські і ростовські біженці дуже швидко зрозуміли, що опинилися між двох вогнів. Вони знаходяться в підвішеному стані: з одного боку, якщо вони погано платять, завжди є спосіб пояснити, що треба платити з полюванням. З іншого боку, у світлі того, про що ми говорили, вимальовується російська стратегія: вони не будуть відмовлятися від України, більш того, у них пік боєготовності приблизно на 2020 рік. Формуються в тому числі військові інструменти, судячи з усього, все зміщується на більш ранні дати", - додав він.

Нагадаємо, що українцям вказали на те, як вони знищують наслідки Революції гідності.