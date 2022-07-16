Рецепт сочных консервированных абрикосов: как сделать вкусную заготовку

Консервированные абрикосы - популярная сладкая заготовка на зиму. Кроме превосходных вкусовых качеств, это лакомство имеет несравненный аромат.

Как правильно консервировать абрикосы, с косточками или без - читайте ниже .

Вреда от абрикосовых косточек нет. Они дают организму человека лишь пользу, потому что в их состав входит витамин B17.

Единственное, что неудобно, это выбирать косточки во время еды, поэтому целые абрикосы пускают разве что на компоты. Кстати, считается, что такой компот даже вкуснее.

Однако, что касается варенья, то многие кулинары просто ошибаются, считая, что именно варка цельного плода дает знаменитый миндальный вкус.

Также, для того, чтобы сварить знаменитое янтарное варенье, придется не только достать косточки, но еще и маленькие белые ядра из них.

Для консервации лучше всего подойдут твердые абрикосы, так как они лучше раскалываются на две половинки, держат форму и хорошо хранятся в банке.

Рецепт абрикосов в сиропе

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

Абрикосы - 800 г;

Сахар - 350 г.

Нужно абрикосы помыть и удалить косточки. Разместить абрикосовые половинки в стерилизованные банки, выложив их до верха. Залить кипятком, накрыть прокипяченными крышками и дать постоять, прогреться 10 минут.

Далее нужно слить воду из банок, добавить сахар, размешать и довести сироп до кипения.

После этого залить кипящим сиропом абрикосы и сразу закрутить крышками. Банки перевернуть, укутать и оставить до остывания под одеялом.

Как правильно консервировать абрикосы (freepik)

Компот из абрикосов

Рецепт рассчитаны на 3 банки объемом 1,5 л.

Для приготовления нужны:

Абрикосы - сколько уйдет;

Сахар - 600 г;

Кислота лимонная - 1 ч. л.

Абрикосы поместить в стерилизованные банки, залить кипятком и накрыть стерилизованными крышками. Все нужно оставить на 10 минут.

После этого нужно слить воду из банок в кастрюлю и добавить сахар. Кастрюлю необходимо поставить на огонь и довести до кипения и добавить лимонную кислоту.

Далее залить сиропом абрикосы и на дно кастрюли с водой поместить тканевую салфетку или полотенце, положить банки с крышками и стерилизовать 10 минут. Затем банки закатать.