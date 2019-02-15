Резко изменились: эксперт сделал неожиданное заявление о МАУ

Фото: Авиаперелеты из Украины в Европу (iev.aero)

Украинским авиаперевозчикам приходится конкурировать с лоукостами

С приходом в Украину лоукост-компаний покупать билеты на самолет украинцы стали активнее. Но уменьшается ли при этом популярность МАУ как более дорогого перевозчика?

Об этом Styler спросил авиационного эксперта Богдана Долинце.

"На самом деле трудно сказать, что за счет присутствия на рынке лоукостеров снижается популярность МАУ. Здесь надо анализировать те объемы, которые обслуживает в Украине и МАУ, и лоукостеры. На сегодняшний день на самом деле больше половины всех авиаперевозок в Украине осуществляет именно авиакомпания МАУ. Определенную долю на сегодня взяли на себя лоукост-перевозчики. Однако говорить, что 20% рост рынка ежегодно достался только какому-то одному авиаперевозчику, вряд ли можно", - говорит он.

Этот рост равномерно распределен между различными компаниями, добавляет эксперт.

По словам Богдана Долинце, согласно отчетам компании МАУ прошлого 2018-го года, они уже третий год подряд демонстрируют рост количества пассажиров, которых они перевозят. Поэтому вряд ли можно сказать, что они как-то очень потеряли.

"Необходимо понимать, что лоукостеры в целом обычно работают на коротких направлениях. И если брать совместные маршруты лоукостеров и МАУ, то их маршруты пересекаются где-то в 20% случаев", - объясняет он.

Фото: Аэропорт в Харькове (hrk.aero)

Если говорить о других 80%, то там МАУ уже конкурирует с другими сетевыми авиаперевозчиками.

"А по некоторым направлениям – не столько с украинскими перевозчиками, как с европейскими хабами и такими компаниями, которые осуществляют дальнемагистральные полеты, предлагают полеты в Пекин, Коломбо, города США", - говорит Богдан Долинце.

Многие считают МАУ монополистом на рынке, но Богдан Долинце с таким мнением не согласен. Если говорить о так называемом статусе монополиста, то работу МАУ на рынке вряд ли можно назвать монополией, считает он.

"Под классическое определение монополии ни одна украинская авиакомпания на сегодняшний день не подпадает. Украина не имеет ни одного маршрута, где перевозки может осуществлять только какая-то одна авиакомпания", - говорит эксперт.

На маршрутах обычно есть два-три авиаперевозчика, которые между собой конкурируют.

"Конечно, есть часть маршрутов, которые зарегулированы международными соглашениями, на которых имеют право работать только несколько перевозчиков осуществляют ограниченное количество рейсов в неделю. Например, один из Украины, другой – из Турции. Обычно такие направления очень жестко зарегулированы. Среди них в основном это направления со странами востока, часть стран бывшего СССР, таких как Узбекистан, Туркменистан, где есть определенные проблемы с доступом на рынок", – добавляет Долинце.

По его словам, это связано не с авиакомпаниями, а с межгосударственными соглашениями, которые существуют с теми странами и нежеланием какой-либо из сторон идти на уступки и снимать эти ограничения.

"Если говорить о Европейском союзе, то там ограничений практически никаких нет - как по количеству рейсов, так и по количеству авиакомпаний, которые там могут летать. Если компания решает, что у нее достаточно ресурса и есть спрос, чтобы выполнять рейсы в Европу, то заходит на этот рынок. Впрочем, на сегодня ограничения в рейсах в определенные города Франции и Нидерландов, но после подписания "Соглашения об открытом небе" все ограничения будут автоматически сняты", - обращает внимание Богдан Долинце.

Напомним, ранее Киев вошел в топ-5 направлений главного аэропорта Польши.

Также сообщалось, что МАУ изменила нормы перевозки ручной клади.